La USC lidera un proyecto internacional para formar profesionales en sostenibilidad y economía circular en Asia

Foto de grupo de representantes del proyecto USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) lidera desde enero el proyecto internacional Building Capacities for a Transition to a Circular Economy (CEBCAT), una iniciativa que tiene como objetivo formar profesionales en sostenibilidad y economía circular en universidades de países asiáticos.

El consorcio, según informó la USC en un comunicado, está integrado por once socios de siete países: Laos, Indonesia, Vietnam, Luxemburgo, Grecia, Rumanía y España, lo que refleja su dimensión global y carácter colaborativo.

Una alianza para impulsar la economía circular

El proyecto busca fortalecer las capacidades formativas e institucionales de las universidades asiáticas, facilitando la transición hacia modelos económicos más sostenibles. La USC, a través de su Departamento de Economía Aplicada y del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes CRETUS, coordina los trabajos y aporta su experiencia en el desarrollo de programas de enseñanza orientados a la sostenibilidad.

En este marco, recientemente se celebró una visita de estudio en Vientián (Laos) en la que participaron los investigadores de la USC Óscar Rodil Marzábal y Hugo Campos Romero, ambos miembros del grupo de investigación ICEDE.

Avances en el desarrollo del proyecto

Durante la reunión, los participantes revisaron los avances en los distintos paquetes de trabajo y analizaron el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, se supervisó la instalación del equipamiento necesario para el desarrollo de los cursos de formación en sostenibilidad.

Los investigadores de la USC destacaron que CEBCAT no solo tiene un impacto académico, sino que también constituye una experiencia de cooperación internacional, al transferir conocimientos “entre distintos ámbitos regionales, desde la Unión Europea a países asiáticos”.