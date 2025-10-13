La USC crea una herramienta para aprender pronunciación inglesa a través del Camino de Santiago

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha desarrollado una innovadora herramienta educativa para aprender pronunciación y fonética inglesa a partir de la experiencia del Camino de Santiago. El proyecto, bautizado como e-SoundWay, propone un aprendizaje interactivo en el que la tradición jacobea se fusiona con la tecnología y la enseñanza de idiomas.

Según explicó la institución en una nota de prensa, la iniciativa, en la que participa la profesora María de los Ángeles Gómez González, está concebida “como un espacio simbólico y cultural que combina tradición e innovación”, tomando la Ruta Jacobea como eje narrativo y pedagógico.

Un recorrido por 34 etapas interactivas

La aplicación permite avanzar por 34 etapas con retos y pequeños juegos que invitan a descubrir lugares emblemáticos, datos históricos, leyendas y peregrinos de distintas épocas. A través de estos contenidos, el usuario puede familiarizarse con diferentes acentos y registros del inglés, integrando el aprendizaje lingüístico con la exploración cultural del Camino.

El sistema incluye un manual trilingüe, un laboratorio multimedia en línea y un código QR que da acceso a dos versiones del juego: The Route y FreeRoaming, adaptadas a distintos ritmos y niveles de aprendizaje.

Voces del pasado y del presente Una de las particularidades de e-SoundWay es la presencia de peregrinos y especialistas contemporáneos, como Antón Pombo, Laurie Dennett, Kate Long, Rebekah Scott o Noel Braun, junto con figuras históricas vinculadas a la tradición jacobea, como John Rutherford, George Borrow, Annette Meaking y Margery Kempe. De este modo, el proyecto une testimonios reales, materiales audiovisuales y contexto histórico para convertir el estudio de la fonética inglesa en una experiencia inmersiva y culturalmente rica.

La herramienta es fruto de dos proyectos de investigación financiados por la Agencia Estatal de Investigación y desarrollados por la USC y la Universidade de Vigo (UVigo), con la colaboración de instituciones y entidades como University College London, el grupo musical Luar Na Lubre, el conjunto medieval Resonet, ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa) o Fresh Caricatures, entre otras.

Con e-SoundWay, la USC da un paso más en la integración entre lengua, cultura y tecnología, posicionando a Santiago de Compostela como un referente en la innovación educativa inspirada en el Camino.