El aeropuerto de Santiago pierde un 12% de pasajeros en lo que va de año

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un total de 2.506.204 pasajeros, lo que supone una caída del 12,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este lunes por Aena.

De ellos, 2.496.969 viajaron en vuelos comerciales, con 2.021.215 movimientos nacionales y 475.754 internacionales, lo que refleja la consolidación de las rutas interiores y el peso creciente de la conectividad exterior.

Más de 19.800 vuelos operados

Entre enero y septiembre, en la pista compostelana se realizaron 19.884 vuelos, un 5,4% menos que en 2024. De esas operaciones, 17.848 fueron comerciales (14.377 nacionales y 3.471 internacionales).

La terminal de carga del aeropuerto registró en ese mismo periodo un movimiento total de 2.774 toneladas de mercancías, un dato que confirma la relevancia logística del Rosalía de Castro como punto de conexión empresarial del noroeste.

Septiembre: leve mejora en operaciones

Durante el mes de septiembre, la terminal compostelana contabilizó 303.244 pasajeros, un 7,3% menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, las operaciones aumentaron un 1,4%, con 2.386 vuelos en total, lo que sugiere un repunte de la actividad aérea hacia el otoño.

Por su parte, la carga mensual se situó en torno a 340 toneladas, manteniendo la tendencia positiva en el transporte de mercancías.