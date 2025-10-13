Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Detectan un vertido de origen desconocido en el Sar a su paso por Ames

Los técnicos confirman que la contaminación no se origina en el término municipal y que procede de un punto más alto del curso fluvial

Redacción
13/10/2025 13:59
Imagen de archivo del paseo fluvial de Bertamiráns
Imagen de archivo del paseo fluvial de Bertamiráns
Cedida

El Concello de Ames informó este domingo de la detección de un vertido en el río Sar de origen desconocido, que está siendo investigado por los servicios municipales y los técnicos de Augas de Ames.

Según detalló el Concello, los efectivos desplazados a la zona comprobaron la situación sobre el terreno y aseguraron que el vertido no se origina en el término municipal, sino que procede de "un punto más elevado del curso del río", posiblemente en algún tramo anterior a su entrada en territorio amiense.

Quejas vecinales

La noticia ha provocado una ola de quejas entre los vecinos de Bertamiráns, muchos de los cuales llevan tiempo denunciando el mal estado del río Sar. En redes sociales, varios residentes compartieron su preocupación y descontento con el estado del cauce.

Realmente o río Sar sempre está contaminado. Xa non é só o cheiro, tamén se pode ver como as árbores están cheas de papeis das alcantarillas, e a auga chea de escuma. Moi triste”, escribía una vecina. Otros usuarios coincidían: “Hoxe era imposible andar por alí, o cheiro era insoportable”, o “El río tenía muy mal olor y un color oscuro, además de abundante espuma”.

El mal olor y la espuma visible en la superficie han hecho todo un reto pasear por la ribera del Sar durante los últimos días, según los testimonios. “Menos mal que se están tomando medidas, levamos dous días coas fiestras pechadas”, lamentaba otra vecina.

Te puede interesar

MIlladoiro, en una foto de archivo

UCIN Galicia reclama la anexión de O Milladoiro a Santiago
Redacción
Santiago Galdo Álvarez, novo presidente da SEPNECA

O investigador da USC Santiago Galdo, novo presidente da Sociedade Española de Psicoﬁsioloxía e Neurociencia Cognitiva e Afectiva
Redacción
Ernesto González Seoane dirixiu ou participou no desenvolvemento de diversas ferramentas con corpus do galego moderno e contemporáneo

A Real Academia Galega elixe ao profesor da USC Ernesto González Seoane como novo académico de número
Eladio González Lois
Foto de grupo de representantes del proyecto

La USC lidera un proyecto internacional para formar profesionales en sostenibilidad y economía circular en Asia
Eladio González Lois