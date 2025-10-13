Detectan un vertido de origen desconocido en el Sar a su paso por Ames

Imagen de archivo del paseo fluvial de Bertamiráns Cedida

El Concello de Ames informó este domingo de la detección de un vertido en el río Sar de origen desconocido, que está siendo investigado por los servicios municipales y los técnicos de Augas de Ames.

Según detalló el Concello, los efectivos desplazados a la zona comprobaron la situación sobre el terreno y aseguraron que el vertido no se origina en el término municipal, sino que procede de "un punto más elevado del curso del río", posiblemente en algún tramo anterior a su entrada en territorio amiense.

Quejas vecinales

La noticia ha provocado una ola de quejas entre los vecinos de Bertamiráns, muchos de los cuales llevan tiempo denunciando el mal estado del río Sar. En redes sociales, varios residentes compartieron su preocupación y descontento con el estado del cauce.

“Realmente o río Sar sempre está contaminado. Xa non é só o cheiro, tamén se pode ver como as árbores están cheas de papeis das alcantarillas, e a auga chea de escuma. Moi triste”, escribía una vecina. Otros usuarios coincidían: “Hoxe era imposible andar por alí, o cheiro era insoportable”, o “El río tenía muy mal olor y un color oscuro, además de abundante espuma”.

El mal olor y la espuma visible en la superficie han hecho todo un reto pasear por la ribera del Sar durante los últimos días, según los testimonios. “Menos mal que se están tomando medidas, levamos dous días coas fiestras pechadas”, lamentaba otra vecina.