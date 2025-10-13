Desactivan una macroconcentración de vehículos en Santiago con 150 conductores denunciados

Polígono de A Sionlla Redacción

La Policía Local de Santiago de Compostela desactivó en la noche del pasado viernes 10 al sábado 11 de octubre una macroconcentración de vehículos que había sido convocada a través de redes sociales en el polígono industrial de A Sionlla. El dispositivo, desplegado ante la previsión de una elevada afluencia de coches y personas, se saldó con alrededor de 150 denuncias por diversas infracciones.

Fotografía tomada en uno de los controles Concello de Santiago

Según informó el cuerpo municipal, los agentes interpusieron 98 sanciones por exceso de velocidad y 51 por infracciones administrativas, la mayoría relacionadas con modificaciones o elementos de ‘tuning’ sin homologación. También se cursaron denuncias por faltas de respeto y consideración hacia los agentes.

Controles en varias calles del polígono

La convocatoria, que fijaba la cita para las 23.00 horas del viernes, fue detectada previamente por la Policía Local, que organizó un operativo especial de control y prevención ante el riesgo de incidentes.

Durante el dispositivo, se cerraron varias calles al tráfico para dirigir la circulación hacia los puntos donde se habían instalado los controles. Una vez superado el filtro policial, los vehículos eran obligados a abandonar el parque empresarial de A Sionlla, evitando así que se consolidara la concentración.

En total, se controlaron 450 vehículos, de los cuales un número significativo presentaba reformas de importancia sin la correspondiente homologación, según señalaron fuentes policiales.