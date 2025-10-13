Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Desactivan una macroconcentración de vehículos en Santiago con 150 conductores denunciados

El operativo policial controló a 450 coches en el polígono de A Sionlla y detectó numerosas infracciones por velocidad y modificaciones sin homologar

Redacción
13/10/2025 17:06
Polígono de A Sionlla
Polígono de A Sionlla
Redacción

La Policía Local de Santiago de Compostela desactivó en la noche del pasado viernes 10 al sábado 11 de octubre una macroconcentración de vehículos que había sido convocada a través de redes sociales en el polígono industrial de A Sionlla. El dispositivo, desplegado ante la previsión de una elevada afluencia de coches y personas, se saldó con alrededor de 150 denuncias por diversas infracciones.

Fotografía tomada en uno de los controles
Fotografía tomada en uno de los controles
Concello de Santiago

Según informó el cuerpo municipal, los agentes interpusieron 98 sanciones por exceso de velocidad y 51 por infracciones administrativas, la mayoría relacionadas con modificaciones o elementos de ‘tuning’ sin homologación. También se cursaron denuncias por faltas de respeto y consideración hacia los agentes.

Controles en varias calles del polígono

La convocatoria, que fijaba la cita para las 23.00 horas del viernes, fue detectada previamente por la Policía Local, que organizó un operativo especial de control y prevención ante el riesgo de incidentes.

Durante el dispositivo, se cerraron varias calles al tráfico para dirigir la circulación hacia los puntos donde se habían instalado los controles. Una vez superado el filtro policial, los vehículos eran obligados a abandonar el parque empresarial de A Sionlla, evitando así que se consolidara la concentración.

En total, se controlaron 450 vehículos, de los cuales un número significativo presentaba reformas de importancia sin la correspondiente homologación, según señalaron fuentes policiales.

Te puede interesar

MIlladoiro, en una foto de archivo

UCIN Galicia reclama la anexión de O Milladoiro a Santiago
Redacción
Santiago Galdo Álvarez, novo presidente da SEPNECA

O investigador da USC Santiago Galdo, novo presidente da Sociedade Española de Psicoﬁsioloxía e Neurociencia Cognitiva e Afectiva
Redacción
Ernesto González Seoane dirixiu ou participou no desenvolvemento de diversas ferramentas con corpus do galego moderno e contemporáneo

A Real Academia Galega elixe ao profesor da USC Ernesto González Seoane como novo académico de número
Eladio González Lois
Foto de grupo de representantes del proyecto

La USC lidera un proyecto internacional para formar profesionales en sostenibilidad y economía circular en Asia
Eladio González Lois