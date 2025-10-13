A Real Academia Galega elixe ao profesor da USC Ernesto González Seoane como novo académico de número
O catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa ocupará a vacante deixada polo escritor Bernardino Graña
A Real Academia Galega (RAG) elixiu ao profesor da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Ernesto González Seoane como novo académico de número, en substitución do escritor e poeta Bernardino Graña, falecido recentemente. A decisión foi adoptada durante o pleno celebrado no pazo de María Pita, en A Coruña.
Natural do Barqueiro (1962), González Seoane é catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa e figura de referencia no estudo da lingua galega. A súa traxectoria está estreitamente vinculada ao Instituto da Lingua Galega (ILG), onde desenvolveu un traballo fundamental en lexicografía, estandarización e explotación dos corpus lingüísticos do galego moderno e contemporáneo.
Unha carreira dedicada á investigación e á docencia
Licenciado en Filoloxía Hispánica pola USC en 1985, González Seoane doutorouse en 1992 con premio extraordinario cunha tese sobre a codificación gráfica e gramatical do galego no século XX.
Foi decano da Facultade de Filoloxía da USC entre 2004 e 2012 e director do ILG de 2013 a 2018. Na actualidade exerce como vicerreitor de Profesorado da universidade compostelá. Ademais, é membro correspondente da RAG desde 2004 e forma parte do seu Seminario de Gramática.
Ao longo da súa carreira realizou estadías docentes e científicas en universidades de prestixio internacional como a City University of New York, a Universidad de Buenos Aires e a Georgetown University.
Co seu nomeamento, a RAG recoñece unha traxectoria marcada polo rigor científico, o compromiso coa lingua e o impulso á investigación filolóxica, consolidando a presenza da USC e do ILG como referentes na modernización e estudo do galego.