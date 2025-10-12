Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Xunta rechaza el recurso del Ayuntamiento de Santiago para ser zona tensionada

Raxoi ya prepara una nueva solicitud

Ep
12/10/2025 16:57
Peregrinos turistas en la plaza del obradoiro
Peregrinos, en la plaza del Obradoiro
Archivo El Ideal Gallego

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiago para ser declarado zona de alquiler tensionada --mecanismo de la ley estatal de vivienda que permitiría limitar precios del alquiler--.

Así, fuentes de Raxoi consultadas por Europa Press han confirmado que recibieron la respuesta del Ejecutivo autonómico y actualmente están preparando la documentación con el objetivo de presentar una nueva solicitud e iniciar de nuevo el procedimiento.

Todo ello, después de que en agosto el Ejecutivo gallego diese por desistida la solicitud del Ayuntamiento de Santiago al considerar que no dio "respuesta válida" al requerimiento de enmendar y completar la documentación.

En ese momento, Raxoi avanzó la presentación de un recurso de reposición, que ahora fue rechazado, para proseguir la tramitación y se tuviese en cuenta la solicitud.

Así las cosas, a principios de septiembre el Ayuntamiento de Santiago mantuvo una reunión con técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y avanzó que adaptaría la memoria justificativa y el proyecto de plan de medidas correctoras para "ajustarla a las exigencias" IGVS y eliminar los datos no oficiales.

