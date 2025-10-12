Juzgan a un hombre por estafar a un vecino de Santiago en la venta de una autocaravana

Persona utilizando un ordenador Pixabay

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 17 un juicio por el que se sentará en el banquillo de los acusados un hombre por estafar a un vecino de Santiago en la venta de una autocaravana.

Según el escrito de calificación fiscal, en la Navidad de 2020 un hombre residente en Santiago de Compostela buscó por internet una autocaravana que estuviera en venta, acabando siendo víctima de un engaño.

Así apunta que el procesado "solo o en coordinación de otros, le hizo confiar en un anuncio publicado en Facebook y se ganó su confianza a través de una serie de mensajes, que llevaron a la víctima a entender que por 6.000 euros le vendería y le haría llegar a Santiago la autocaravana".

"Entre la aparente documentación engañosa le hizo llegar lo que aparentaba ser el contrato de compraventa y una factura proforma". Fiscalía añade que a principios de 2021 el perjudicado transfirió 6.000 euros a la cuenta titularidad del acusado, que realizó reintegros parciales.

En caso de no considerarse estafa, y de plantearse la pena alternativa de blanqueo de capitales, el Fiscal defiende que si se considera que no participó en "la maniobra engañosa" recibió el dinero "y consciente de que no eran de procedencia lícita, o al menos asumiendo la alta probabilidad de que no lo fueran, los retiró por sí mismo o facilitó a un tercero las claves necesarias para retirarlos". "Todo ello a cambio de una retribución", apostilla.

El Ministerio Público señala que los hechos constituyen un delito de estafa o, alternativamente, de blanqueo de capitales y solicita un año de prisión, además del pago de responsabilidad civil.