Una protesta en Santiago clama contra el sacrificio de tres perros en el refugio de Bando
'Non sacrificio, si rehabilitación' o 'Necesitan educación, non unha inxección' fueron algunos de los carteles que se pudieron ver
Decenas de personas han participado en la mañana de este sábado en una protesta en Santiago de Compostela para clamar contra el sacrifico de tres perros en el refugio de Bando.
El pasado martes, el patronato de la Fundación Refuxio de Bando decidió seguir las recomendaciones de los informes de veterinaria que recomiendan el sacrificio para tres perros peligrosos, entre ellos el que estuvo implicado en el ataque a un trabajador la semana pasada.
Esta decisión ha provocado que se haya abierto una recogida de firmas a través de Change.org para pedir salvar a Gosu, Krenchy y Kayser. Lleva más de 2.700 rúbricas de apoyo.
En la protesta de este sábado se podían leer carteles como 'Non sacrificio, si rehabilitación' o 'Necesitan educación, non unha inxección', además de cánticos como 'Non é eutanasia, é asasinato'.
Por su parte, el concejal popular Adrián Villa, que ha participado en esta movilización, defiende que el PP de Santiago "fue el único partido que no votó a favor del sacrificio". Reponsabiliza a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, de la "caótica situación" en el refugio de Bando.