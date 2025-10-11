Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Xunta financia con 550.000 euros la ampliación del centro de atención a usuarios y familias de Dano Cerebral Santiago

Fabiola García ha avanzado que gracias a esta colaboración este recurso de atención "duplicará su número de plazas hasta conseguir las 80"

Ep
11/10/2025 17:33
Fabiola García
EFE

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha firmado este sábado un convenio de colaboración con el presidente de Dano Cerebral Santiago, Luciano Fernández, para contribuir a financiar con 550.000 euros el centro de atención a usuarios y familias de esta entidad.

En este sentido, Fabiola García ha avanzado que gracias a esta colaboración este recurso de atención "duplicará su número de plazas hasta conseguir las 80". En concreto, ha explicado que las actuaciones previstas supondrán la ampliación de las instalaciones, así como la mejora de los espacios.

Todo ello con el objetivo de "adecuarlos a las necesidades de los usuarios". Asimismo, se ampliará el comedor al tiempo que se crearán nuevas salas de descanso, para fisioterapia y para las actividades grupales.

Con todo, la Xunta ha destacado en una nota de prensa el importante papel que desarrollan las entidades sociales en la atención a las personas con discapacidad. Así, la conselleira ha señalado que "son parte de la conquista de derechos y avances consolidados en los últimos años".

