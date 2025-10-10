Viños Vivos brinda por su décimo aniversario en Santiago

Viños Vivos nació fruto de buscar un cambio vital y profesional Xaime Cortizo

Una copa de vino es, muchas veces, la acompañante perfecta para esos ratos de conversaciones, risas e instantes que, finalmente, terminan transformándose en recuerdos. Una testigo más de cómo va pasando el tiempo y florecen, o incluso se destruyen, relaciones y momentos. Alrededor del vino hay mucho que decir y también historias que contar.

Viños Vivos es una tienda, distribuidora e importadora de vinos que nació en 2015 fruto de una pasión común: dar un paso más allá de la hostelería y acercarse al vino desde dentro, desde la tierra y las historias de quienes lo producen. Diego Vecino y César Mirás fueron los primeros socios, ambos se conocieron trabajando en la hostelería y su "propio trabajo los limitaba" ya que "no les permitía viajar tanto como querían a visitar proyectos de productores que les gustaban".

Diego Vecino y César Mirás en el local Viños Vivos en 2015

Fue así como, en busca de "un cambio vital y también profesional", que decidieron montar Viños Vivos. A partir de ese momento se fueron uniendo más personas y, en la actualidad, son cuatro contando también con Adrián Guerra y Marta Costas.

Diego Vecino cuenta que todo empezó "más o menos como un divertimento", pero que se dio la casualidad de que los productores que más les gustaban de vino, al visitarlos, los acercaban a la parte más humana de la producción, lo que se convirtió en una parte fundamental de la empresa: "Queríamos que los proyectos no solo fueran vinos que nos gustasen mucho, sino que además de eso, hubiese un proyecto humano detrás con trascendencia", explica.

Con el tiempo Viños Vivos pasó de ser un proyecto de afinidad con el vino a convertirse en una forma de entender la relación entre productores, territorio y consumidores. Su filosofía no se limitó a seleccionar etiquetas que les entusiasmasen, sino algo más profundo que está a punto de cumplir 10 años de trayectoria.

Décimo aniversario

Diez años después de aquel comienzo, Viños Vivos celebra su primera década de vida con una fiesta que refleja su espíritu: compartir, brindar y encontrarse alrededor del vino. Esta tendrá lugar el 12 de octubre, a las 12.30 horas, y quien quiera acudir tendrá que llevar una botella de vino que quiera compartir y aportar 35€ para la barra libre de vinos, que irá acompañada de un picoteo informal.

En el picoteo participará Alén Tarrío, quien fue reconocido por hacer la mejor ensaladilla de España. Además, también contarán con las empanadillas de Chus Sande y bocadillos de Flaco. La cita será un homenaje a la comunidad que han tejido en estos años, pero también invitan a quienes aún no los conocen a visitarlos en una ocasión para celebrar lo conseguido, pero también para brindar por lo que está por venir.