Santiago de Compostela

Rafael Villar recibe o V Premio Realia de Tradución Literaria por "A tolemia"

O tradutor recolleu o galardón durante a Semana do Libro de Compostela pola súa versión ao galego da obra de Narcís Oller

Adriana Quesada
Adriana Quesada
10/10/2025 20:13
Premio Realia de Tradución Literaria a Rafa Vilar
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, entregou o premio a Rafael Villar no marco da SELIC
Concello de Santiago

No Marco da Semana do Libro de Compostela, Rafael Villar recibiu o V Premio Realia  de Tradución Literaria por "A tolemia", obra orixinalmente escrita por Narcís Oller en catalán. 

O premio é convocado cada dous anos pola Editorial Hugin e Munin en colaboración co Concello de Santiago. Para a escolla do gañador deste premio, salientouse que "A tolemia" é unha obra publicada orixinalmente en 1899 que, ademais, tiña unha ausencia notable no corpus galego de literatura traducida

Escrita por Narcís Oller, recoñecido como creador da novela catalá moderna, o xurado salientou a naturalidade da traucción e que non se afastou do ton do orixinal, incluso no momento de reproducir pasaxes máis coloquiais e humorísticas. 

O premio foi entregado durante unha das actividades da SELIC pola concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao. Ademais, Rafael Villar tivo a oportunidade de falar do seu traballo. 

