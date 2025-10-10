Guinarte califica de “esperpento político” a suposta moción de censura en Santiago
O voceiro socialista critica o comportamento dos concelleiros non adscritos e advirte de que “Santiago non merece representantes que fagan o ridículo”
O portavoz do grupo municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, lamentou o “esperpento político” vivido nas últimas horas en Compostela tras o anuncio dunha suposta moción de censura impulsada polo concelleiro non adscrito Gonzalo Muíños. Segundo explicou, a política municipal “transitou dende o enredo ao esperpento” despois de que se falase dunha hipotética candidatura da tamén non adscrita Mercedes Rosón á alcaldía coa posible colaboración do Partido Popular.
Guinarte relatou que “o autoproclamado voceiro dos non adscritos di que apoiarían unha moción de censura con Mercedes Rosón como candidata. Ao cabo de pouco tempo, o Partido Popular, que por suposto se apunta a un bombardeo, di que si, que apoian a moción”. Con todo, lembrou que “tanto o mentor da moción como a suposta candidata din que non, que xa non apoian esa moción de censura”.
Ante esta sucesión de declaracións, o portavoz socialista afirmou que “iso non é facer política seria, iso simplemente é facer o ridículo e facerlle o xogo ao Partido Popular”. Engadiu que “só hai dúas posibilidades: ou cando o señor Muíños fixo esa proposta non contou coa anuencia da señora Rosón, ou simplemente buscaba un titular nun diario cunha proposta disparatada”.
"Un insulto á intelixencia da cidadanía"
Desde o grupo socialista compostelán, cualifican o episodio como “un insulto á intelixencia” e advirten de que é incoherente “dicir que non se entra no debate dunha moción de censura e, ao mesmo tempo, propoñer un nome que só podería prosperar co apoio do Partido Popular”.
Os socialistas conclúen que a cidade “non merece representantes que antepoñan os seus intereses persoais ou a vontade de axustar contas aos intereses da cidadanía”, e chaman a recuperar o rigor e a responsabilidade que merece Santiago de Compostela.