Galicia celebra un hito en I+D+i: una fábrica europea de IA con base en Compostela
El conselleiro de Educación visitó el Centro de Supercomputación de Galicia, en Santiago, para felicitar al equipo por la adjudicación del proyecto europeo 1HealthAI, dotado con 82 millones de euros
Esta mañana, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, se ha desplazado al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago para anunciar y celebrar formalmente que Galicia albergará una fábrica europea de inteligencia artificial (IA) centrada en el ámbito sanitario, un proyecto estratégico con un presupuesto de 82 millones de euros.
A su llegada, Rodríguez dirigió palabras de reconocimiento al equipo del centro, felicitando su dedicación y labor investigadora, y puso en valor la colaboración institucional, destacando el papel del CSIC como socio clave del Cesga y la implicación de los ministerios de Ciencia y de Transformación Digital para lograr esta concesión.
Una instalación europea para la I+D gallega
La fábrica, bautizada como 1HealthAI, es una de las seis nuevas factorías de inteligencia artificial recientemente adjudicadas en Europa, y eleva a Galicia a una posición destacada dentro del mapa tecnológico del continente.
Hasta ahora, en España solo había una fábrica de estas características, con sede en el Barcelona Supercomputing Center; con este nuevo proyecto, España se convierte en uno de los pocos países con dos fábricas de IA en su territorio.
El proyecto contará con una financiación combinada: 41 millones de euros aportados por la EuroHPC JU (un organismo europeo de supercomputación), a los que se suman 24 millones del Gobierno de España y 17 millones de la Xunta de Galicia.
Infraestructura, objetivos y beneficios esperados
El conselleiro ha subrayado que el proyecto “vincula las áreas de la biotecnología y la inteligencia artificial y nos sitúa en la élite en Europa”, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de más de 60 entidades que respaldaron la candidatura.
Esta concesión representa un paso decisivo para el sistema gallego de I+D+i. Gracias a este proyecto, el Cesga refuerza su posición estratégica como infraestructura tecnológica clave de Galicia.