Galicia celebra un hito en I+D+i: una fábrica europea de IA con base en Compostela

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, visitó las instalaciones del Cesga

Esta mañana, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, se ha desplazado al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago para anunciar y celebrar formalmente que Galicia albergará una fábrica europea de inteligencia artificial (IA) centrada en el ámbito sanitario, un proyecto estratégico con un presupuesto de 82 millones de euros.

A su llegada, Rodríguez dirigió palabras de reconocimiento al equipo del centro, felicitando su dedicación y labor investigadora, y puso en valor la colaboración institucional, destacando el papel del CSIC como socio clave del Cesga y la implicación de los ministerios de Ciencia y de Transformación Digital para lograr esta concesión.

Una instalación europea para la I+D gallega

La fábrica, bautizada como 1HealthAI, es una de las seis nuevas factorías de inteligencia artificial recientemente adjudicadas en Europa, y eleva a Galicia a una posición destacada dentro del mapa tecnológico del continente.

Hasta ahora, en España solo había una fábrica de estas características, con sede en el Barcelona Supercomputing Center; con este nuevo proyecto, España se convierte en uno de los pocos países con dos fábricas de IA en su territorio.

El proyecto contará con una financiación combinada: 41 millones de euros aportados por la EuroHPC JU (un organismo europeo de supercomputación), a los que se suman 24 millones del Gobierno de España y 17 millones de la Xunta de Galicia.

Infraestructura, objetivos y beneficios esperados

El conselleiro ha subrayado que el proyecto “vincula las áreas de la biotecnología y la inteligencia artificial y nos sitúa en la élite en Europa”, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de más de 60 entidades que respaldaron la candidatura.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su intervención

Esta concesión representa un paso decisivo para el sistema gallego de I+D+i. Gracias a este proyecto, el Cesga refuerza su posición estratégica como infraestructura tecnológica clave de Galicia.