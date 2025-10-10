Emprendedoras de Galicia y Bolivia se dan cita en Santiago para celebrar los 30 años de la cooperación gallega

La repostera boliviana M.ª del Carmen Romero y la coordinadora de IRFA, Pamela Sánchez Cedida

La próxima semana, Santiago de Compostela se convertirá en punto de encuentro entre emprendedoras gallegas y bolivianas, en el marco del 30 aniversario de la cooperación gallega. La iniciativa está impulsada por Taller de Solidaridad (TDS) y Entreculturas, con el apoyo de la Xunta de Galicia, y forma parte de la campaña “Enredadas no cambio”, que busca visibilizar las experiencias de mujeres que impulsan proyectos de emprendimiento y transformación social desde diferentes partes del mundo.

Entre el 13 y el 17 de octubre, visitarán Galicia la repostera boliviana M.ª del Carmen Romero, participante del proyecto para mujeres emprendedoras guaraníes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), y Pamela Sánchez, coordinadora de la unidad educativa de esta entidad. Ambas compartirán su experiencia en materia de formación, igualdad y autonomía económica femenina, y participarán en diversos encuentros con emprendedoras y estudiantes gallegos.

Café-coloquio en Santiago y jornada final en el Gaiás

El primer acto tendrá lugar este lunes 13 de octubre, entre las 15.00 y las 16.00 horas, con un café-coloquio en el Colegio Mayor San Agustín (Rúa de Santo Agostiño, 2). Allí, Romero y Sánchez dialogarán con el voluntariado de Taller de Solidaridad, Entreculturas y con jóvenes universitarios compostelanos sobre la realidad de las mujeres emprendedoras en comunidades indígenas bolivianas y las oportunidades de cooperación desde Galicia.

La agenda concluirá el viernes 17 de octubre en la Cidade da Cultura, dentro de la jornada institucional “La cooperación gallega, una carrera de fondo”, organizada por la Xunta. El encuentro se desarrollará en el Edificio CINC, donde Pamela Sánchez intervendrá en la mesa sobre procesos de transformación impulsados por la cooperación gallega, mientras que M.ª del Carmen Romero participará en el espacio de reflexión dedicado a los feminismos y el trabajo en red.

M.ª del Carmen Romero Cedida

Una red que une ambos lados del Atlántico

“Me siento una mujer empoderada, pues mi vida se transformó, incluso ahora apoyo a mi comunidad”, explica Romero, quien se formó en repostería, gastronomía y apicultura gracias al programa educativo de IRFA con el apoyo de TDS y Entreculturas. Su historia simboliza el impacto de la cooperación gallega en la autonomía económica y social de las mujeres.

Por su parte, Pamela Sánchez subraya que el trabajo del instituto se centra en “el desarrollo de acciones educativas y comunicativas basadas en los derechos económicos, políticos y sociales de la mujer”, impulsando su participación en el desarrollo comunitario y la igualdad de oportunidades.

La campaña “Enredadas no cambio” pretende construir una red internacional de mujeres emprendedoras que compartan aprendizajes y estrategias para superar las barreras de género, con Galicia como uno de sus principales puntos de conexión.