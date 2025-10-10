Eladio y Los Seres Queridos celebran sus 20 años de carrera con un concierto en Santiago de Compostela

Eladio y Los Seres Queridos M. Pol

Eladio y Los Seres Queridos cumplen 20 años sobre los escenarios y lo celebran con una gira conmemorativa que este sábado 11 de octubre hará parada en Riquela Club, en pleno corazón de Santiago de Compostela. La banda liderada por Eladio Santos ofrecerá un concierto especial en el que recorrerá dos décadas de canciones, con un repertorio que viaja entre el pop, el folk, el indie y la canción de autor.

Las últimas entradas para esta cita están disponibles a través de la web eladioylosseresqueridos.es.

20 años de canciones y complicidad

Nacidos en Vigo, Eladio y Los Seres Queridos se han consolidado como una de las formaciones más estables y queridas del panorama nacional, con seis discos y una trayectoria marcada por la coherencia artística, el lirismo y la naturalidad. Su música ha transitado con elegancia entre la emoción íntima y la energía pop, con letras que, como dice una de sus canciones, “cantan a la vida y al amor, siempre en la medida de la media”.

El grupo llega a Compostela tras un arranque triunfal de la gira en el Auditorio Afundación de Vigo, donde agotaron todas las localidades en un concierto que reunió a seguidores de varias generaciones.

El motivo de la celebración es la publicación de su nuevo trabajo, B.S.O. 2005–2025 (Esmerarte, 2025), una antología grabada en directo que recopila dieciséis temas esenciales de su carrera, reinterpretados junto a colaboradores de lujo como Eva Amaral, Pucho (Vetusta Morla), Vega, Depedro, Fillas de Cassandra y Gala Santos.