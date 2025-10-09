Un estudio del IDIS demuestra que el tipo de comida y la hora en que se ingiere influyen en el azúcar en sangre

Los investigadores del grupo de Metodología de la Investigación del IDIS, Juan Sánchez Castro, Mar Calvo Malvar, Carmen Fernández Merino y Francisco Gude Sampedro IDIS

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha liderado un estudio pionero que demuestra algo tan cotidiano como importante: lo que comemos —y cuándo lo hacemos— influye directamente en nuestros niveles de azúcar en sangre, incluso en personas que no tienen diabetes.

El trabajo, publicado en la revista científica JAMA Network Open, confirma que la llamada “carga glucémica” de los alimentos —una medida que combina el tipo y la cantidad de hidratos de carbono— predice con fiabilidad las subidas de glucosa tras las comidas.

Una investigación con más de 500 participantes en A Estrada

El estudio analizó a 514 vecinos de A Estrada (Pontevedra), que durante una semana llevaron sensores de glucosa mientras anotaban su dieta diaria. En total, los investigadores recopilaron más de 1,3 millones de mediciones, lo que convierte esta investigación en una de las más amplias del mundo realizadas en personas sin diabetes.

A través de esta investigación, se confirma que la carga glucémica es un predictor válido de la respuesta glucémica en condiciones de vida cotidiana, más allá de los entornos de laboratorio” Mar Calvo, especialista del Hospital Clínico Universitario de Santiago y autora principal del estudio

Los resultados fueron claros: las comidas con más carga glucémica —como pasta blanca, pan o dulces— provocan subidas de azúcar más intensas y duraderas, sobre todo al mediodía y por la noche.

También se observaron diferencias según la edad y el sexo. Las personas mayores presentaron picos de glucosa más altos, mientras que los hombres mostraron, de media, niveles de azúcar más bajos tras las comidas principales que las mujeres.

La ciencia gallega, en primera línea internacional

El estudio, coordinado por el IDIS junto a la USC, contó también con la colaboración de expertos en bioestadística de Harvard. Desde la entidad subrayan que este avance sitúa a Galicia en el mapa internacional de la investigación en salud y nutrición.

El IDIS, con más de 1.200 profesionales e investigadores, continúa impulsando proyectos para mejorar la salud de la población gallega desde Santiago de Compostela.