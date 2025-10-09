Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Trabajadores de Ryanair en Santiago convocan una manifestación para el 20 de octubre

El personal protesta contra el expediente de regulación de empleo anunciado por la compañía en el aeropuerto de Lavacolla

Eladio Lois
Eladio Lois
09/10/2025 17:25
El personal del aeropuerto de Santiago se movilizó este jueves contra el ERE en la empresa auxiliar de Ryanair
El personal del aeropuerto de Santiago se movilizó este jueves contra el ERE en la empresa auxiliar de Ryanair
CIG

Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago de Compostela han convocado una huelga para el próximo lunes, 20 de octubre, en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la aerolínea.

Según informó a Europa Press Yolanda Carnota, delegada de la CIG y miembro del comité de empresa, algo más de un centenar de empleados se concentraron este jueves en la terminal compostelana para mostrar su rechazo a las medidas planteadas por la compañía.

La convocatoria de huelga, registrada este miércoles, afectará durante toda la jornada al personal de Ryanair, mientras que en el caso de otras empresas del aeropuerto y su entorno —como los servicios de aparcamiento o alquiler de coches— será parcial, entre las 12.00 y las 15.00 horas.

Desde el sindicato aseguran que el conflicto laboral responde a un “deterioro progresivo” de las condiciones de trabajo en Lavacolla y advierten de que la protesta podría extenderse si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.

Te puede interesar

Nueva York

Santiago tendrá vuelo directo con Nueva York gracias a una nueva ruta de United Airlines
Eladio González Lois
Eladio y Los Seres Queridos

Eladio y Los Seres Queridos celebran sus 20 años de carrera con un concierto en Santiago de Compostela
Eladio González Lois
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en una foto de archivo

El área sanitaria de Santiago dispara su lista de espera quirúrgica hasta los 85,7 días
Redacción
La concejala no adscrita, Mercedes Rosón

Mercedes Rosón descarta gobernar con el PP en Santiago: “Jamás, jamás, jamás”
Eladio González Lois