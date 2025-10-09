Trabajadores de Ryanair en Santiago convocan una manifestación para el 20 de octubre

El personal del aeropuerto de Santiago se movilizó este jueves contra el ERE en la empresa auxiliar de Ryanair CIG

Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago de Compostela han convocado una huelga para el próximo lunes, 20 de octubre, en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la aerolínea.

Según informó a Europa Press Yolanda Carnota, delegada de la CIG y miembro del comité de empresa, algo más de un centenar de empleados se concentraron este jueves en la terminal compostelana para mostrar su rechazo a las medidas planteadas por la compañía.

La convocatoria de huelga, registrada este miércoles, afectará durante toda la jornada al personal de Ryanair, mientras que en el caso de otras empresas del aeropuerto y su entorno —como los servicios de aparcamiento o alquiler de coches— será parcial, entre las 12.00 y las 15.00 horas.

Desde el sindicato aseguran que el conflicto laboral responde a un “deterioro progresivo” de las condiciones de trabajo en Lavacolla y advierten de que la protesta podría extenderse si no se alcanza un acuerdo en los próximos días.