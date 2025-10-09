Santiago tendrá vuelo directo con Nueva York gracias a una nueva ruta de United Airlines

Nueva York Oto Godfrey

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro contará próximamente con una nueva conexión directa con Nueva York, operada por la aerolínea estadounidense United Airlines, según anunció este jueves la empresa Aena.

La compañía aeroportuaria ha destacado que este nuevo enlace transatlántico supone “un éxito para el territorio y para la infraestructura”, fruto de un trabajo conjunto y continuado con la aerolínea norteamericana durante los últimos meses.

Aena subraya que su equipo de Marketing Aeroportuario desarrolla una labor constante de promoción de rutas en foros nacionales e internacionales, con el objetivo de mejorar la conectividad de los aeropuertos españoles y atraer nuevas compañías aéreas.

El gestor aeroportuario, reconocido como el mayor operador del mundo, mantiene una política de tarifas competitivas y una infraestructura segura y confortable que permite ofrecer un servicio de calidad tanto a los pasajeros como a los territorios en los que opera.

Impulso al desarrollo socioeconómico

Desde la empresa señalan que esta conexión directa con Estados Unidos contribuirá al desarrollo económico y turístico de Galicia, al consolidar Santiago como puerta de entrada internacional.

Aena ha reiterado su compromiso de seguir impulsando la conectividad en toda su red y colaborando con las instituciones interesadas en fortalecer los destinos y su proyección internacional.