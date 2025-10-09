O Son do Camiño revela las fechas para su edición de 2026

El evento calienta motores para tratar de batir sus propios récords Eladio Lois

O Son Do Camiño vuelve los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 a O Monte Do Gozo, el recinto de conciertos más mítico de todo el país, para seguir escribiendo su historia como el único macrofestival que ha logrado hacer sold out en todas y cada una de sus ediciones desde su nacimiento en 2018.

Tras una trayectoria imparable que lo ha posicionado como uno de los eventos musicales imprescindibles del calendario nacional, O Son Do Camiño ya calienta motores para una nueva edición que promete volver a batir récords de asistencia, repercusión y calidad artística.

Con el éxito rotundo de anteriores ediciones, que han reunido a artistas de talla mundial y a miles de asistentes llegados de todos los rincones, muy pronto O Son Do Camiño 2026 podrá realizar sus primeros anuncios de artistas. Como siempre, se espera un cartel de primer nivel que sitúe de nuevo a Galicia en el centro del mapa musical europeo.

El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. La institución continúa como principal sponsor público, siendo desde su primera edición un partner estratégico para el nacimiento, desarrollo y crecimiento del festival.

O Son Do Camiño es un festival creado y producido por Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, dos empresas gallegas que impulsan el talento y la industria cultural de la región. Con este festival, ambas compañías siguen demostrando su compromiso con la cultura local y su capacidad para crear eventos de alcance internacional.