Mercedes Rosón descarta gobernar con el PP en Santiago: “Jamás, jamás, jamás”

La concejala no adscrita, Mercedes Rosón Cedida

La concejala no adscrita de Santiago de Compostela Mercedes Rosón ha rechazado con contundencia la posibilidad de gobernar junto al Partido Popular en la capital gallega. Lo ha hecho después de que el portavoz local del PP, Borja Verea, se mostrase este jueves dispuesto a negociar una moción de censura que situase a Rosón al frente del Concello.

“Jamás, jamás, jamás”, escribió la exsocialista en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, en el que se hacía eco de una información sobre la propuesta del PP. Con esta escueta pero rotunda respuesta, Rosón quiso cerrar cualquier especulación sobre su posible implicación en una maniobra para desbancar a la actual alcaldesa, Goretti Sanmartín.

En la misma línea, el portavoz de los ediles no adscritos, Gonzalo Muíños, aseguró que “no habrá moción de censura” y que su grupo “nunca” quiso entrar en ese debate. “¿Quiero que Mercedes Rosón sea la alcaldesa de Santiago? Sí. ¿Creo que a nuestro ayuntamiento le iría mucho mejor si así fuese? También. Pero nosotros tenemos un programa electoral que vamos a respetar hasta las últimas consecuencias”, subrayó.

Muíños recordó que los votantes de su grupo “no lo hicieron para que pactasen un gobierno con el PP” y defendió que el resultado de las elecciones municipales “dio un gobierno de izquierdas y progresista”. En este sentido, recalcó que “no hay debate, solo ruido interesado”, y remató asegurando que ellos “tienen palabra, y otros, palabrería”.

El PP insiste en un “gobierno de emergencia”

Las declaraciones de Rosón y Muíños llegan tras la oferta del PP, confirmada tanto por el presidente provincial, Diego Calvo, como por el propio Borja Verea, de abrirse a negociar una moción de censura con los cuatro concejales no adscritos —expulsados del PSOE— para conformar lo que los populares describen como un “gobierno de emergencia” que arrebate el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín.

Verea incluso deslizó la posibilidad de que Rosón fuese la candidata a la Alcaldía si aceptaba un decálogo de condiciones planteado por el PP. La propuesta se conoció apenas un día después de que los ediles no adscritos difundiesen un comunicado en el que aseguraban que “solo apoyarían una moción de censura en la que Mercedes Rosón fuese candidata”, pero rechazaban hacer alcalde a un representante del PP.