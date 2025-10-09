'Horizonte Compostela' inicia el proceso para transformar el noroeste de la ciudad

Foto de la reunión celebrada Concello de Santiago

El proyecto 'Horizonte Compostela' ha iniciado su andadura con el objetivo de transformar el noroeste de Santiago, una de las zonas menos favorecidas de la ciudad. La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, participó esta mañana en una reunión de trabajo en la Delegación del Gobierno, junto a representantes de otros nueve ayuntamientos de la provincia de A Coruña, para coordinar la ejecución de los proyectos financiados a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

El encuentro tuvo lugar una semana después de conocerse la resolución provisional de los proyectos incluidos en el Plan EDIL, y sirvió para abordar cuestiones como la coordinación de los procedimientos, la interlocución entre administraciones o los plazos para la resolución definitiva.

Una inversión de 14,5 millones de euros

El Plan de Acción Integral (PAI) Horizonte Compostela supondrá una inversión de 14,5 millones de euros, de los cuales el 60% procede de fondos europeos Feder. El objetivo es avanzar hacia una ciudad más sostenible, accesible e inclusiva, en línea con los retos marcados por la Agenda Urbana Santiago de Compostela (EDIL-AUS), aprobada en septiembre de 2022.

Según explicó Louzao, las actuaciones previstas “responden a necesidades funcionales y generarán entornos más habitables, resilientes y socialmente equitativos”.

Tres ejes de actuación para un nuevo modelo de ciudad

El plan se articula en torno a tres grandes ejes. Santiago Transforma se centrará en la creación de nuevos equipamientos sociales, culturales y deportivos, así como en vivienda dotacional para atender las necesidades del barrio. Santiago Accesible buscará mejorar la accesibilidad urbana de forma integral, facilitando la movilidad peatonal y eliminando barreras arquitectónicas. Por su parte, Santiago Resiliente estará orientado a la adaptación al cambio climático, con la mejora de infraestructuras verdes y la protección del patrimonio natural.

Con estas actuaciones, el Concello pretende revitalizar el tejido urbano y social del noroeste compostelano, impulsando una transformación que combine cohesión social, sostenibilidad ambiental e innovación urbana.