Eladio y Los Seres Queridos cumplen 20 a\u00f1os sobre los escenarios y lo celebran con una gira conmemorativa que este s\u00e1bado 11 de octubre har\u00e1 parada en Riquela Club, en pleno coraz\u00f3n de Santiago de Compostela. La banda liderada por Eladio Santos ofrecer\u00e1 un concierto especial en el que recorrer\u00e1 dos d\u00e9cadas de canciones, con un repertorio que viaja entre el pop, el folk, el indie y la canci\u00f3n de autor. Las \u00faltimas entradas para esta cita est\u00e1n disponibles a trav\u00e9s de la web eladioylosseresqueridos.es. Nacidos en Vigo, Eladio y Los Seres Queridos se han consolidado como una de las formaciones m\u00e1s estables y queridas del panorama nacional, con seis discos y una trayectoria marcada por la coherencia art\u00edstica, el lirismo y la naturalidad. Su m\u00fasica ha transitado con elegancia entre la emoci\u00f3n \u00edntima y la energ\u00eda pop, con letras que, como dice una de sus canciones, \u201ccantan a la vida y al amor, siempre en la medida de la media\u201d. El grupo llega a Compostela tras un arranque triunfal de la gira en el Auditorio Afundaci\u00f3n de Vigo, donde agotaron todas las localidades en un concierto que reuni\u00f3 a seguidores de varias generaciones. El motivo de la celebraci\u00f3n es la publicaci\u00f3n de su nuevo trabajo, B.S.O. 2005\u20132025 (Esmerarte, 2025), una antolog\u00eda grabada en directo que recopila diecis\u00e9is temas esenciales de su carrera, reinterpretados junto a colaboradores de lujo como Eva Amaral, Pucho (Vetusta Morla), Vega, Depedro, Fillas de Cassandra y Gala Santos.