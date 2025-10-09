El Concello de Santiago homenajea a Sandra Garrido y Manuel López, activistas gallegos por Gaza

Foto de familia en el balcón del pazo de Raxoi de los activistas gallegos junto a la corporación municipal del Concello Concello de Santiago

El Concello de Santiago ofreció este jueves una recepción oficial a Sandra Garrido y Manuel López, los dos integrantes gallegos de la Global Sumud Flotilla, la expedición humanitaria internacional que trató de romper el bloqueo marítimo sobre Gaza y fue interceptada por Israel.

El acto, celebrado en el pazo de Raxoi, contó con la presencia de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que presidió la ceremonia junto a representantes de PSOE, Compostela Aberta y los concejales no adscritos. La regidora compostelana trasladó a los activistas el “orgullo e admiración” que siente hacia personas que asumen riesgos personales en defensa de los derechos universales. “Non podemos seguir vendo polos medios de comunicación como están asasinando crianzas, asasinando palestinos epalestinas un día si e outro tamén. Isto ten que ser un antes y un despois”, añadió la regidora.

“As Administracións van por detrás dos movementos sociais”

Durante su intervención, Sanmartín destacó que las instituciones suelen ir por detrás de los movimientos sociales, subrayando que son estos “os que abren camiños e fan avanzar os dereitos humanos”. La alcaldesa también puso en valor el carácter solidario y reivindicativo de Santiago, recordando la manifestación “histórica” celebrada hace unos días en el Obradoiro en apoyo al pueblo palestino.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, junto a los integrantes gallegos de la Flotilla

“Esta cidade sempre estivo á vangarda da defensa das causas xustas”, afirmó la regidora, asegurando que Compostela “seguirá sendo un referente de compromiso e dignidade”.

Garrido llama a “non baixar a garda”

Por su parte, Sandra Garrido, abogada y activista coruñesa afincada en Santiago, agradeció el reconocimiento institucional y pidió “non baixar a garda” ante la situación en Gaza. “Seguiremos loitando ata que haxa paz”, proclamó, en alusión tanto a la huelga general convocada para el próximo día 15 como al nuevo proyecto de Flotilla previsto para el mes de abril, que confirmó ayer a este medio.

El también integrante gallego Manuel López compartió el agradecimiento al Concello y a la ciudadanía compostelana, destacando el apoyo recibido desde Galicia durante los días de detención y deportación en Israel.