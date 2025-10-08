Sandra Garrido regresa a Compostela tras su deportación de Israel: así fue su recibimiento en la estación Daniel Castelao

Su llegada desató la euforia de amigos y simpatizantes de la causa palestina que se encontraban esperándola en la Daniel Castelao Eladio Lois

La activista y abogada coruñesa Sandra Garrido, integrante de la Global Sumud Flotilla, llegó la tarde de este miércoles a la estación de tren Daniel Castelao, en Santiago de Compostela, procedente de Madrid. Lo hizo pasadas las 20.30 horas, poniendo fin a una semana marcada por su detención en Israel y posterior deportación junto a otros 26 integrantes de la expedición humanitaria que pretendía romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y denunciar la situación del pueblo palestino.

Esperándola se encontraba un medio centenar de amigos, simpatizantes de la causa palestina y representantes municipales que, entre vítores y cánticos, dieron una calurosa bienvenida a la vecina compostelana.

Decenas de personas esperaban la llegada de Garrido Eladio Lois

Un regreso esperado

Se esperaba que Garrido regresara el martes. Sin embargo, tal y como confirmaron a Diario de Compostela fuentes cercanas a la abogada, se optó por posponer el regreso hasta el miércoles. Todo ello, con la idea de que tuviese más tiempo para descansar tras el trayecto anterior.

A su llegada, fue recibida por compañeras y representantes de colectivos solidarios que la esperaban en el andén compostelano con pancartas y mensajes de apoyo. Garrido realizó unas breves declaraciones ante los medios, agradeciendo el respaldo recibido y reafirmando su compromiso con la misión humanitaria que, según explicó, "seguirá ata poñer fin ao bloqueo e ao xenocidio contra o pobo palestino”. A esto, añadió que el siguiente paso será "unha folga xeral en todo o Estado español o vindeiro 15 de outubro".

Garrido atendió a los medios de comunicación Eladio Lois

Agenda de los próximos días

Sandra Garrido ofrecerá este jueves, 9 de octubre, a las 11.30 horas, una rueda de prensa en la libería Lila de Lilith. En el encuentro participarán también representantes de organizaciones gallegas del tejido social y otras colectivos de solidaridad con Palestina, según ha confirmado el movimiento Global Sumud Flotilla.

La abogada coruñesa se mostró feliz de retornar a su casa Eladio Lois

Está previsto que en esa comparecencia Garrido amplíe los detalles de su experiencia en detención, los próximos pasos de la campaña humanitaria y las posibles acciones legales que se estudian a nivel internacional.

Asimismo, cabe la posibilidad de un anuncio de acciones legales conjuntas contra el Estado israelí o demandas por tratos inhumanos, como ya han planteado otros deportados.

En el plano local, su llegada podría impulsar movilizaciones o actos simbólicos en Santiago con foco en la causa palestina, aprovechando su presencia mediática para aumentar visibilidad y presión política.

Recepción institucional en el Concello

Además, este mismo jueves, a las 13.00 horas, el Concello de Santiago acogerá una recepción oficial a Sandra Garrido y a representantes de la agrupación Movemento Global a Gaza-Galiza. El acto estará presidido por la alcaldesa Goretti Sanmartín, quien ya acudió este miércoles a la estación de tren para recibirla de forma no oficial.

Entre las personas que esperaban la llegada de la activista estaba la alcaldesa, Goretti Sanmartín Eladio Lois

Se trata del primer reconocimiento institucional en Galicia a las integrantes gallegas de la flotilla, tras su liberación y regreso desde Israel. Según fuentes municipales, el encuentro busca expresar el apoyo de la ciudad de Santiago al pueblo palestino y a las personas que participaron en la expedición humanitaria.

Llegada a España

La Global Sumud Flotilla —formada por activistas de más de cuarenta países— fue interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, cuando navegaba hacia Gaza con alimentos y medicinas. Los integrantes fueron detenidos y trasladados a prisiones en el desierto del Neguev, donde algunos denunciaron tratos vejatorios y torturas psicológicas.

Sandra Garrido emprendió una huelga de hambre durante su detención como forma de protesta, y su caso generó una amplia respuesta diplomática en España, que fletó un avión militar desde Atenas para repatriar a los últimos 28 activistas.

Ahora, tras su llegada a Santiago, la abogada coruñesa afincada en Santiago se perfila como una de las voces más visibles del movimiento en el país y planea continuar con su labor de denuncia y sensibilización desde Galicia.