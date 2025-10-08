Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sandra Garrido regresa a Compostela tras su deportación de Israel: así fue su recibimiento en la estación Daniel Castelao

Pasadas las 20.30 horas, la activista coruñesa puso fin a su odisea entre vítores y cánticos, pero sin acto oficial organizado

Eladio Lois
Eladio Lois
08/10/2025 21:32
Su llegada desató la euforia de amigos y simpatizantes de la causa palestina que se encontraban esperándola en la Daniel Castelao
Su llegada desató la euforia de amigos y simpatizantes de la causa palestina que se encontraban esperándola en la Daniel Castelao
Eladio Lois

La activista y abogada coruñesa Sandra Garrido, integrante de la Global Sumud Flotilla, llegó la tarde de este miércoles a la estación de tren Daniel Castelao, en Santiago de Compostela, procedente de Madrid. Lo hizo pasadas las 20.30 horas, poniendo fin a una semana marcada por su detención en Israel y posterior deportación junto a otros 26 integrantes de la expedición humanitaria que pretendía romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y denunciar la situación del pueblo palestino.

Esperándola se encontraba un medio centenar de amigos, simpatizantes de la causa palestina y representantes municipales que, entre vítores y cánticos, dieron una calurosa bienvenida a la vecina compostelana. 

Decenas de personas esperaban la llegada de Garrido
Decenas de personas esperaban la llegada de Garrido
Eladio Lois

Un regreso esperado

Se esperaba que Garrido regresara el martes. Sin embargo, tal y como confirmaron a Diario de Compostela fuentes cercanas a la abogada, se optó por posponer el regreso hasta el miércoles. Todo ello, con la idea de que tuviese más tiempo para descansar tras el trayecto anterior. 

A activista coruñesa, Sandra Garrido, falou co Diario de Compostela horas antes de efectuar o seu regreso a Santiago, onde reside

Sandra Garrido, a activista galega da Flotilla: "Había especial interese en que ningún de nós morrésemos aí"

Más información

A su llegada, fue recibida por compañeras y representantes de colectivos solidarios que la esperaban en el andén compostelano con pancartas y mensajes de apoyo. Garrido realizó unas breves declaraciones ante los medios, agradeciendo el respaldo recibido y reafirmando su compromiso con la misión humanitaria que, según explicó, "seguirá ata poñer fin ao bloqueo e ao xenocidio contra o pobo palestino”. A esto, añadió que el siguiente paso será "unha folga xeral en todo o Estado español o vindeiro 15 de outubro".

Garrido atendió a los medios de comunicación
Garrido atendió a los medios de comunicación
Eladio Lois

Agenda de los próximos días

Sandra Garrido ofrecerá este jueves, 9 de octubre, a las 11.30 horas, una rueda de prensa en la libería Lila de Lilith. En el encuentro participarán también representantes de organizaciones gallegas del tejido social y otras colectivos de solidaridad con Palestina, según ha confirmado el movimiento Global Sumud Flotilla.

La abogada coruñesa se mostró feliz de retornar a su casa
La abogada coruñesa se mostró feliz de retornar a su casa
Eladio Lois

Está previsto que en esa comparecencia Garrido amplíe los detalles de su experiencia en detención, los próximos pasos de la campaña humanitaria y las posibles acciones legales que se estudian a nivel internacional.

Asimismo, cabe la posibilidad de un anuncio de acciones legales conjuntas contra el Estado israelí o demandas por tratos inhumanos, como ya han planteado otros deportados.

En el plano local, su llegada podría impulsar movilizaciones o actos simbólicos en Santiago con foco en la causa palestina, aprovechando su presencia mediática para aumentar visibilidad y presión política.

Recepción institucional en el Concello

Además, este mismo jueves, a las 13.00 horas, el Concello de Santiago acogerá una recepción oficial a Sandra Garrido y a representantes de la agrupación Movemento Global a Gaza-Galiza. El acto estará presidido por la alcaldesa Goretti Sanmartín, quien ya acudió este miércoles a la estación de tren para recibirla de forma no oficial.

Entre las personas que esperaban la llegada de la activista estaba la alcaldesa, Goretti Sanmartín
Entre las personas que esperaban la llegada de la activista estaba la alcaldesa, Goretti Sanmartín
Eladio Lois

Se trata del primer reconocimiento institucional en Galicia a las integrantes gallegas de la flotilla, tras su liberación y regreso desde Israel. Según fuentes municipales, el encuentro busca expresar el apoyo de la ciudad de Santiago al pueblo palestino y a las personas que participaron en la expedición humanitaria.

Llegada a España

La Global Sumud Flotilla —formada por activistas de más de cuarenta países— fue interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, cuando navegaba hacia Gaza con alimentos y medicinas. Los integrantes fueron detenidos y trasladados a prisiones en el desierto del Neguev, donde algunos denunciaron tratos vejatorios y torturas psicológicas.

Sandra Garrido emprendió una huelga de hambre durante su detención como forma de protesta, y su caso generó una amplia respuesta diplomática en España, que fletó un avión militar desde Atenas para repatriar a los últimos 28 activistas.

Ahora, tras su llegada a Santiago, la abogada coruñesa afincada en Santiago se perfila como una de las voces más visibles del movimiento en el país y planea continuar con su labor de denuncia y sensibilización desde Galicia.

Galería

La recepción a la activista gallega de la Flotilla, Sandra Garrido, en fotos

Pasadas las 20.30 horas, la activista coruñesa puso fin a su odisea entre vítores y cánticos, pero sin acto oficial organizadoVer más imágenes

Te puede interesar

Sala Capitol de Santiago, durante un concierto

Nacen los primeros Premios de la Industria Musical de Galicia impulsados por AGEM
Eladio González Lois
Interior del centro comercial As Cancelas

As Cancelas acogerá un taller gratuito con Adecco para mejorar la inserción laboral
Eladio González Lois
El Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, durante la firma del convenio

La Catedral de Santiago llevará sus tesoros artísticos a Dallas en 2027
Eladio González Lois
Carmen Veiga (en el centro), junto a Francisco Javier Blanco (Biología), Laura Carballo (Ciencias Económicas), Juan María Pou (Ciencias Técnicas) y Nieves Rodríguez (Matemáticas)

La brionesa Carmen Veiga, Medalla de Investigación de Galicia en Química y Geología
Eladio González Lois