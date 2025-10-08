Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Concello concede máis de 426.000 euros en subvencións a clubs deportivos e asociacións veciñais

As axudas beneficiarán 56 entidades deportivas e 33 veciñais, co obxectivo de reforzar o tecido social e o fomento da práctica deportiva en Santiago

Redacción
08/10/2025 09:33
Pilar Lueiro, concelleira de Deportes e Relacións Veciñais
As subvencións permitirán manter e ampliar programas deportivos e comunitarios que contribúen á cohesión social e á vida activa nos barrios composteláns
Concello de Santiago

A Concellería de Deportes e Relacións Veciñais, que dirixe Pilar Lueiro, vén de conceder subvencións por un importe total de máis de 426.000 euros para promover as actividades veciñais e deportivas durante este ano 2025. En concreto, beneficiaranse destas achegas 56 clubs, entre os que se reparte 329.999,73 euros para o fomento do deporte federado; e 33 asociacións veciñais sen ánimo de lucro, que recibirán 96.723,20 euros para desenvolver programas e actividades de interese xeral.

A concelleira Pilar Lueiro destacou a relevancia destas axudas para as entidades tanto deportivas como do rural, no marco do compromiso do Concello por acompañar a todo o tecido social e asociativo municipal. No caso das entidades deportivas, ademais, destacou o crecente interese e o dinamismo deste ámbito, polo que se parabeniza do compromiso da cidade coa práctica deportiva e, en consecuencia, cuns hábitos de vida saudables. 

As axudas ás asociacións veciñais cobren o 80% do orzamento dos proxectos, cun máximo de 3.000 euros por entidade e de 5.100 nos casos en que as entidades son propietarias do equipamento en que se realizan. En concreto, 26 das axudas acadaron o máximo subvencionable. No resto dos casos, os proxectos formulados tiñan un importe menor. Ademais, destacar que o prazo para que as entidades xustifiquen estes gastos ampliouse ata o 31 de outubro.

No caso das axudas para o deporte federado, o importe máximo a percibir por entidade ascende a 18.000 euros. As entidades poderán utilizar estas axuda para cubrir gastos de licenzas federativas, inscricións e outros gastos vinculados ás competicións, arbitraxe, material deportivo non inventariable, alugueiro de instalacións, servizos de lavandería, gastos médicos e seguros.

