Nacen los primeros Premios de la Industria Musical de Galicia impulsados por AGEM

Sala Capitol de Santiago, durante un concierto Sala Capitol

La Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) ha anunciado la creación de los Primeros Premios de la Industria Musical de Galicia, una iniciativa pionera que busca visibilizar y poner en valor el talento, la creatividad, la innovación y la sostenibilidad dentro del sector musical gallego.

Los galardones se entregarán en una gala sectorial el jueves 27 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en un encuentro que reunirá a profesionales, artistas y empresas del ámbito musical.

Cartel promocional del evento Cedida

Un reconocimiento al talento y la profesionalización del sector

Los Premios de la Industria Musical de Galicia, promovidos por AGEM con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), y de la Deputación da Coruña, nacen como parte del Plan Estratéxico da Industria Musical de Galicia.

Según explicó la presidenta de AGEM, Patricia Hermida, “la música gallega vive un momento de madurez y diversidad extraordinarias. Estos premios nacen para celebrarlo, agradecer el talento y el compromiso de quienes hacen posible su crecimiento y reconocer el valor de las personas y proyectos que convierten nuestra industria en un verdadero motor cultural y humano para Galicia”.

Diecisiete categorías y un premio del público

En su primera edición, los premios reconocerán 17 categorías diferentes. Catorce de ellas serán otorgadas por un jurado profesional independiente, compuesto por especialistas en periodismo musical, creación artística, producción, sostenibilidad y emprendimiento cultural.

Entre las categorías destacan iluminación, sonido, producción discográfica, identidad visual, videoclip, evento musical, espacio escénico o proyecto de sostenibilidad. Además, la Xunta Directiva de AGEM seleccionará las distinciones a “Artista del Año” y “Persona del Año”, mientras que el público podrá votar online por la categoría de excelencia en la experiencia del público, cuyas votaciones se abrirán próximamente en la web y redes sociales de la asociación.

Una industria en crecimiento y con impacto internacional

Desde su fundación en 2007, AGEM agrupa a empresas gallegas del sector musical dedicadas a la producción de eventos, representación artística, promoción, edición fonográfica y gestión cultural. Las compañías asociadas participan en festivales y espectáculos dentro y fuera de Galicia, y han alcanzado un impacto económico superior a 100 millones de euros anuales.

Con estos nuevos galardones, AGEM aspira a fortalecer la identidad y la profesionalización del tejido musical gallego, promoviendo la cooperación entre artistas, promotores y empresas.