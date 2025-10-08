Los juzgados de Santiago de Compostela han estrenado una sala de espera destinada a menores, con el objetivo de que el espacio, cuyo dise\u00f1o ha sido proyectado y ejecutado por la Fundaci\u00f3n Andrea, sea m\u00e1s amable y acogedor, destaca el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Dentro del proyecto, que se ha realizado en colaboraci\u00f3n con el Decanato de los Juzgados de Santiago y la Xunta de Galicia, se ha dispuesto una se\u00f1alizaci\u00f3n con vinilos en el suelo de la entrada principal del edificio para marcar el punto de encuentro desde el que se acompa\u00f1ar\u00e1 a los menores. La jueza decana de Santiago, Sandra Mar\u00eda Iglesias Barral; la presidenta de la Fundaci\u00f3n Andrea, Charo Barca; y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, han visitado este martes las instalaciones. La Fundaci\u00f3n Andrea, que ha querido ampliar, de este modo, su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n a menores inmersos en procesos judiciales, tambi\u00e9n ha publicado tres cuentos gu\u00eda, con textos de la jueza decana de Santiago, ilustrados por Iria Berm\u00fadez y editados por la Xunta de Galicia. Los libros, cuyo prop\u00f3sito es facilitar a los menores y adolescentes la comprensi\u00f3n de la Justicia, estar\u00e1n disponibles en la nueva sala de espera, denominada "Espacio Amable", as\u00ed como en otras sedes judiciales de la comunidad. Adem\u00e1s, con la ayuda del equipo de mantenimiento de los juzgados, se ha acondicionado un despacho contiguo a la sala de espera destinada a menores para uso de equipos psicosociales y el juez de familia. Jueces de Santiago y la Fundaci\u00f3n Andrea aportaron cuentos, juguetes, cuadros y plantas para hacer m\u00e1s amables las instalaciones. Por su parte, la Xunta indica que, en la visita de este martes, a la que tambi\u00e9n acudieron representantes de la Fundaci\u00f3n Anxi\u00f1os y la Asociaci\u00f3n Mirabal, se conocieron adem\u00e1s las nuevas instalaciones de la oficina de asistencia a las v\u00edctimas que se estrenan estos d\u00edas y a las que la Xunta destin\u00f3 casi 5.000 euros. Cuenta con salas de espera separadas para v\u00edctimas y agresores y con un circuito cerrado de acceso para los agresores que evita que se crucen con la v\u00edctima. Tanto esta oficina como la sala de espera para menores se enmarca en la apuesta de la Xunta, destaca, por la humanizaci\u00f3n y el impulso de una justicia "emp\u00e1tica y pr\u00f3xima a la ciudadan\u00eda".