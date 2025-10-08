La psicóloga María Esclapez presentará en Santiago su libro 'Tu miedo es tu poder'

La autora, María Esclapez Cedida

La psicóloga y divulgadora María Esclapez llegará a Santiago de Compostela para presentar su nuevo libro, Tu miedo es tu poder, publicado por Bruguera (Penguin Random House). La obra, que ya se ha convertido en un fenómeno editorial desde su lanzamiento, propone una nueva mirada sobre el miedo como herramienta de crecimiento personal, alejándose de la idea de que se trata de una emoción negativa que debe reprimirse.

La autora, referente nacional en salud mental

María Esclapez, psicóloga experta en psicología clínica y de la salud, sexología y terapia de pareja, se ha consolidado como una de las principales voces en el ámbito de la salud mental en España. Su presencia en redes sociales y medios de comunicación la ha convertido en una divulgadora de referencia para miles de jóvenes y adultos que buscan comprender mejor sus emociones y relaciones.

En sus conferencias, talleres y presentaciones en toda España —entre ellas la prevista en Santiago—, Esclapez promueve la idea de que vivir sin miedo no significa eliminarlo, sino aprender a escucharlo y a usarlo como motor de cambio.