La Catedral de Santiago llevará sus tesoros artísticos a Dallas en 2027

El Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, durante la firma del convenio Cedida

El Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, se encuentra estos días en Dallas (Estados Unidos), donde ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el Meadows Museum, institución con la que la Catedral mantiene una relación estrecha desde hace años.

El convenio, que da continuidad al firmado en Santiago el pasado 25 de septiembre, permitirá exponer en el Meadows Museum una amplia selección de las mejores piezas artísticas conservadas en la Catedral de Santiago, dentro de una gran muestra prevista para el Año Santo Compostelano de 2027.

Un acuerdo que refuerza los lazos culturales entre Santiago y Dallas

El Arzobispo compostelano viaja acompañado por el Deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, y el director técnico del Museo Catedral, Ramón Yzquierdo, quienes participan en diferentes reuniones institucionales con el museo texano para perfilar los detalles del proyecto expositivo.

El acuerdo busca fortalecer la colaboración cultural y científica entre ambas instituciones, así como promover el patrimonio artístico y espiritual del Camino de Santiago en el ámbito internacional.