Santiago de Compostela

La brionesa Carmen Veiga, Medalla de Investigación de Galicia en Química y Geología

La Real Academia Galega de Ciencias reconoce su trayectoria científica en el acto del Día da Ciencia en Galicia celebrado en Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
08/10/2025 18:20
Carmen Veiga (en el centro), junto a Francisco Javier Blanco (Biología), Laura Carballo (Ciencias Económicas), Juan María Pou (Ciencias Técnicas) y Nieves Rodríguez (Matemáticas)
Carmen Veiga (en el centro), junto a Francisco Javier Blanco (Biología), Laura Carballo (Ciencias Económicas), Juan María Pou (Ciencias Técnicas) y Nieves Rodríguez (Matemáticas)
RAGC

La investigadora brionesa Mª Carmen Veiga ha sido distinguida con la Medalla Antonio Casares Rodríguez en la categoría de Química y Geología, uno de los cinco galardones entregados por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) en el marco del Día da Ciencia en Galicia, celebrado este miércoles en el Colexio de Fonseca de Santiago de Compostela.

El acto, presidido por el presidente de la RAGC, Juan Lema, y con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reunió a representantes institucionales, académicos y científicos de toda Galicia para rendir homenaje al químico Fernando Calvet i Prats, designado Científico Galego do Ano 2025.

Un referente de la investigación química gallega

El reconocimiento a Carmen Veiga destaca su aportación al desarrollo científico en el ámbito de la química y la geología, consolidándose como una de las investigadoras gallegas más destacadas de su área. La medalla que lleva el nombre del histórico químico compostelano Antonio Casares Rodríguez premia cada año trayectorias que contribuyen a reforzar el papel de la ciencia gallega en el contexto nacional e internacional.

Además de Carmen Veiga, la RAGC concedió las Medallas de Investigación de Galicia a Francisco Javier Blanco (Biología y Ciencias de la Salud), Laura Carballo (Ciencias Económicas y Sociales), Juan María Pou (Ciencias Técnicas) y Nieves Rodríguez (Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación).

