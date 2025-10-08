El refugio de Bando acuerda la eutanasia del perro que atacó a un trabajador

Fotografía de archivo de uno de los perros del refugio de Bando Refugio de Bando

El patronato de la Fundación Refuxio de Bando, en Santiago de Compostela, ha decidido este martes proceder a la eutanasia de tres perros catalogados como peligrosos, entre ellos el que estuvo implicado en el ataque a un trabajador del centro la semana pasada.

Según ha informado el Concello de Santiago, la decisión se adoptó en una sesión extraordinaria con el respaldo de 11 de los 15 miembros del patronato, que optaron por seguir las recomendaciones emitidas por los informes veterinarios.

Además de aprobar la medida, el patronato ha acordado actualizar el criterio utilizado hasta ahora para aplicar la eutanasia, con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en la Ley de bienestar animal. A partir de ahora, este tipo de actuaciones requerirán únicamente un informe veterinario y el visto bueno de la dirección del refugio, simplificando el procedimiento anterior.

El Concello ha avanzado también que se construirán dos nuevas perreras de seguridad destinadas a animales peligrosos, que se sumarán a la ya existente en las instalaciones de Bando.