Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As Cancelas acogerá un taller gratuito con Adecco para mejorar la inserción laboral

La sesión, que se celebrará el 23 de octubre, ofrecerá claves sobre entrevistas, currículums y marca personal, con opción presencial y online

Eladio Lois
Eladio Lois
08/10/2025 20:28
Interior del centro comercial As Cancelas
Interior del centro comercial As Cancelas

El centro comercial As Cancelas celebrará el próximo 23 de octubre un taller gratuito dirigido a personas que buscan acceder o reorientarse en el mercado laboral. La sesión, organizada junto a la empresa Adecco, tendrá lugar de 11.00 a 12.30 horas, tanto de forma presencial como en streaming a través de la plataforma de la entidad.

El objetivo de la iniciativa es mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes y ofrecer orientación profesional sobre aspectos clave del proceso de búsqueda de empleo. Durante el encuentro se abordarán temas como cómo afrontar una entrevista de trabajo, elaborar un currículum eficaz o construir una marca personal sólida.

Un evento pensado para todos los públicos

El taller forma parte del compromiso de As Cancelas con la formación y el empleo, dentro de su programación de actividades abiertas al público. El centro, copropiedad de Carmila y Realia, cuenta con más de 50.000 metros cuadrados, 2.300 plazas de aparcamiento gratuito y una completa oferta comercial y de ocio que incluye cine, restauración y actividades familiares a lo largo de todo el año.

Por su parte, Adecco, con más de 40 años de experiencia en el sector, ha ayudado a más de seis millones de personas en España a incorporarse al mercado laboral y ofrece formación continua y asesoramiento a través de distintas iniciativas y programas de empleabilidad.

Inscripción abierta y participación gratuita

Las personas interesadas pueden inscribirse ya de forma gratuita a través del formulario disponible en la página web de Adecco o en la web del propio centro comercial (www.ascancelas.es). Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. 

Te puede interesar

Sala Capitol de Santiago, durante un concierto

Nacen los primeros Premios de la Industria Musical de Galicia impulsados por AGEM
Eladio González Lois
Su llegada desató la euforia de amigos y simpatizantes de la causa palestina que se encontraban esperándola en la Daniel Castelao

Sandra Garrido regresa a Compostela tras su deportación de Israel: así fue su recibimiento en la estación Daniel Castelao
Eladio González Lois
El Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, durante la firma del convenio

La Catedral de Santiago llevará sus tesoros artísticos a Dallas en 2027
Eladio González Lois
Carmen Veiga (en el centro), junto a Francisco Javier Blanco (Biología), Laura Carballo (Ciencias Económicas), Juan María Pou (Ciencias Técnicas) y Nieves Rodríguez (Matemáticas)

La brionesa Carmen Veiga, Medalla de Investigación de Galicia en Química y Geología
Eladio González Lois