As Cancelas acogerá un taller gratuito con Adecco para mejorar la inserción laboral

Interior del centro comercial As Cancelas

El centro comercial As Cancelas celebrará el próximo 23 de octubre un taller gratuito dirigido a personas que buscan acceder o reorientarse en el mercado laboral. La sesión, organizada junto a la empresa Adecco, tendrá lugar de 11.00 a 12.30 horas, tanto de forma presencial como en streaming a través de la plataforma de la entidad.

El objetivo de la iniciativa es mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes y ofrecer orientación profesional sobre aspectos clave del proceso de búsqueda de empleo. Durante el encuentro se abordarán temas como cómo afrontar una entrevista de trabajo, elaborar un currículum eficaz o construir una marca personal sólida.

Un evento pensado para todos los públicos

El taller forma parte del compromiso de As Cancelas con la formación y el empleo, dentro de su programación de actividades abiertas al público. El centro, copropiedad de Carmila y Realia, cuenta con más de 50.000 metros cuadrados, 2.300 plazas de aparcamiento gratuito y una completa oferta comercial y de ocio que incluye cine, restauración y actividades familiares a lo largo de todo el año.

Por su parte, Adecco, con más de 40 años de experiencia en el sector, ha ayudado a más de seis millones de personas en España a incorporarse al mercado laboral y ofrece formación continua y asesoramiento a través de distintas iniciativas y programas de empleabilidad.