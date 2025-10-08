Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Real Academia Galega de Ciencias homenaxea a Fernando Calvet i Prats e entrega as Medallas de Investigación 2025

O acto recoñeceu a traxectoria do iniciador da investigación química na USC e distinguiu cinco a investigadores galegos

Adriana Quesada
Adriana Quesada
08/10/2025 15:52
Acto de entrega de las Medallas de Investigación da Academia das Ciencias
As Medallas de Investigación 2025 destacan o talento científico galego e reivindican o legado de Fernando Calvet
Concello de Santiago

No marco do Día da Ciencia en Galicia, celebrouse o acto de entrega de Medallas de Investigación da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e de homenaxe a Fernando Calvet i Prats, Científico Galego do Ano 2025, que foi realizado no Colexio Fonseca. 

Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, Barcelona, 1903 - Barcelona, 1988) foi o introdutor da bioquímica moderna en España, modernizador da química orgánica en Galicia, iniciador da investigación química na USC nos anos 30 do pasado século e pioneiro na aplicación da química á industria. “Fernando Calvet i Prats foi quen de identificar as carencias substanciais que tiña a Universidade no seu momento —asegurou o reitor Antonio López—, para despois impulsar transformacións que foron cruciais no seu tempo".

O acto tivo lugar no Salón Nobre do Pazo de Fonseca coa entrega da Medalla Ánxeles Alvariño González, da sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde, a Francisco J. Blanco García; a Medalla Isidro Parga Pondal, da sección de Ciencias Técnicas, a Juan María Pou Saracho; a medalla Domingo García-Sabell, da sección de Ciencias Económicas e Sociais, a Laura Carballo Piñeiro;  a medalla Enrique Vidal Abascal, da sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación, a Nieves Rodríguez Brisaboa; e a Medalla Antonio Casares, da sección de Química e Xeoloxía, a Mª Carmen Veiga Barbazán.

Ademais, contouse coa presencia de distintas autoridades académicas e institucionais como Manuel Freire Rama, catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular da Universidade de Santiago de Compostela e académico da RAGC, quen foi o encargado de profundar na traxectoria do homenaxeado a través do relatorio "Unha semblanza da actividade científica de Fernando Calvet". Tamén se contou coa participación do presidente da RAGC e profesor da USC, Juan Lema; dos reitores da UDC e da UVigo, Ricardo Cao e Manuel Reigosa; e da directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; así como coa asistencia da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o secretario xeral da Lingua, Valentín García e representantes de diversas institucións políticas, educativas, científicas, culturais e de investigación galegas.

Te puede interesar

El Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, durante la firma del convenio

La Catedral de Santiago llevará sus tesoros artísticos a Dallas en 2027
Eladio González Lois
Carmen Veiga (en el centro), junto a Francisco Javier Blanco (Biología), Laura Carballo (Ciencias Económicas), Juan María Pou (Ciencias Técnicas) y Nieves Rodríguez (Matemáticas)

La brionesa Carmen Veiga, Medalla de Investigación de Galicia en Química y Geología
Eladio González Lois
imagen de archivo mujer mayor

A USC acolle un seminario sobre a discriminación que sofren as mulleres maiores
Redacción
Imagen archivo voluntariado USC

A USC lidera o voluntariado universitario en España con case 5.000 estudantes implicados
Adriana Quesada