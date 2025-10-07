UCIN Santiago lanza un canal de denuncias por WhatsApp para recoger quejas vecinales

El servicio, denominado UCIN Escoita, estará disponible en el número +34 603 10 79 03

UCIN Santiago de Compostela ha puesto en marcha un nuevo canal de denuncias vecinales a través de WhatsApp, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía una vía directa, rápida y accesible para trasladar incidencias, quejas o propuestas relacionadas con el estado de la ciudad.

El servicio, denominado UCIN Escoita, estará disponible en el número +34 603 10 79 03, y permitirá a cualquier persona enviar mensajes, fotos o vídeos para denunciar situaciones de abandono, falta de mantenimiento, deficiencias en servicios públicos o cualquier otra cuestión que afecte al bienestar de los barrios compostelanos.

Una herramienta de participación ciudadana

Según explicó el coordinador local de UCIN Santiago, Diego Adrián Mallo Cao, esta iniciativa forma parte de la apuesta del partido por una política de proximidad y transparencia, que dé voz a los vecinos y vecinas de Santiago.

El coordinador de UCIN en Santiago, Diego Adrián Mallo Cao UCIN

Desde UCIN subrayan que este canal no sustituye los mecanismos oficiales de reclamación del Concello, pero sí pretende convertirse en una herramienta de presión ciudadana y visibilización pública de los problemas que, según la formación, el gobierno local ignora.

El canal UCIN Escoita está ya operativo y se puede acceder a él mediante el enlace directo: https://wa.me/34603107903.