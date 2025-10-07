Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

SiSONS regresa a Santiago con catro días de música e encontros profesionais

Do 15 ao 18 de outubro, o evento combinará actuacións gratuítas e showcases con debates sobre dereitos de autor e promoción da música emerxente

Adriana Quesada
Adriana Quesada
07/10/2025 16:09
Presentación SiSONS 2025
A nova edición de SiSONS reforza a conexión entre artistas galegos e internacionais e aposta pola difusión da creación musical contemporánea
Concello de Santiago

Unha nova edición do encontro cultural e musical SiSONS terá lugar do 15 ao 18 de outubro en distintos espazos de Santiago de Compostela como Casa das Máquinas, Borriquita, Riquela, Capitol, Pazo de San Roque e Parque de Bonaval. Contará coa participación de artistas galegos destacados como Deninghures, Sekadra, Crúas, Aksak, Alexia, Fiandola ou Bala, xunto a músicos internacionais como Leni Pérez, KMKR ou o grupo extremeño Neval.

Entre as propostas destacan concertos de entrada gratuíta, ademais dos que se celebran na Sala Capitol, así como actividades de networking, debates sobre dereitos de autor e showcases para promover a música emerxente . O festival culminará con una foliada musical no Parque de Bonaval.

O evento está organizado por MusicArte e a Asociación Cultural Tres por Cuatro e conta co respaldo de Concello de Santiago, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, Ministerio de Cultura e a Acción Cultural Española, AC/E. O festival foi presentado en rolda de prensa este martes cunha edición que pretende distinguirse polo seu carácter integrador, combinando actuacións para todos os públicos con encontros profesionais

Te puede interesar

Alfonso XIII y María Cristina

La Real Sociedad Económica de Santiago acoge una charla sobre Alfonso XIII y su madre María Cristina
Eladio González Lois
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago

¿Cómo se ve Compostela con el nuevo formato viral de Instagram?
Eladio González Lois
Una de las obras de Berride

El pintor Joam Berride expone su obra expresionista en el Centro Empresarial del Tambre
Eladio González Lois
La activista coruñesa, Sandra Garrido

La activista gallega de la Flotilla, en camino a Santiago tras su deportación de Israel
Eladio González Lois