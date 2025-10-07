Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago pone en marcha una nueva edición de las Rutas Saudables contra el sedentarismo

La iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer y el Concello promueve la actividad física y los hábitos de vida saludable entre la población

Eladio Lois
Eladio Lois
07/10/2025 16:00
Una de las marchas celebradas anteriormente en Santiago
Una de las marchas celebradas anteriormente en Santiago
Cedida

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Concello de Santiago de Compostela han presentado este martes una nueva edición de las Rutas Saudables, una actividad gratuita abierta a toda la ciudadanía mayor de 16 años que busca combatir el sedentarismo y fomentar la salud física y emocional a través del ejercicio en grupo.

En la presentación participaron la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas; Nerea Arceo, miembro de la Xunta Local de la AECC en Santiago; y Patricia Baños, psicóloga de la entidad, que destacaron la importancia de favorecer espacios accesibles para la práctica de actividad física y la socialización.

El acto de presentación oficial de la iniciativa
El acto de presentación oficial de la iniciativa
Cedida

Paseos guiados por los parques de la ciudad

l programa, que forma parte de las acciones de prevención de la Asociación, consiste en rutas quincenales de entre 60 y 90 minutos, guiadas por personas voluntarias que acompañan y velan por el bienestar de los participantes.

Los itinerarios han sido diseñados por el Concello e incluyen algunos de los principales espacios verdes de la ciudad, como el Parque Eugenio Granell, la Carballeira de San Lourenzo, el Parque de Belvís o el Xardín de Fonseca, entre otros.

Las salidas se realizarán los martes a las 11.00 horas, con la primera ruta prevista para el 14 de octubre.

Inscripción abierta

La participación en las Rutas Saudables es totalmente gratuita. Las personas interesadas pueden inscribirse en la sede de la AECC en Santiago (Avda. Barcelona, 29 bajo), a través del correo santiago.compostela@contraelcancer.es o llamando al 981 57 64 79.

