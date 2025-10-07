Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Real Sociedad Económica de Santiago acoge una charla sobre Alfonso XIII y su madre María Cristina

La investigadora de la USC protagoniza este miércoles una mesa de debate en la Real Sociedad Económica de Amigos del País

Eladio Lois
Eladio Lois
07/10/2025 20:01
Alfonso XIII y María Cristina
Retrato de Alfonso XIII y María Cristina
Luis Álvarez Catalá

La historiadora Mónica Rey Cabezudo, investigadora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y especialista en Historia de la Moda, protagonizará este miércoles 8 de octubre, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo “La RSEAPS y sus fondos artísticos”, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS).

La conferencia, titulada “María Cristina y Alfonso XIII. La madre regente y un niño llamado a ser rey”, abordará el papel político y simbólico de la reina regente María Cristina de Habsburgo y su hijo Alfonso XIII en el contexto de la Restauración borbónica en España.

Un foro abierto al público

La mesa de debate tendrá lugar en la Sala de Juntas de la sede de la RSEAPS, en la plaza Salvador de Parga, 4 (1ª planta), con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Al finalizar la ponencia, se abrirá un turno de preguntas para el público asistente.

Además, el acto podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Real Sociedad Económica (RSEAPS-Amigos del País) mediante el enlace: https://youtube.com/live/OHK9q2h65sg.

