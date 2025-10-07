Mi cuenta

Santiago de Compostela

La Camerata Boccherini inaugura en el Teatro Principal el VII Festival Ateneo Barroco

La agrupación ofrecerá este miércoles un programa dedicado a maestros del Barroco tardío como Vivaldi, Haendel y Telemann

Eladio Lois
07/10/2025 15:53
El recital invita al público compostelano a sumergirse en el género de la Sonata y la Triosonata, dos de las formas más refinadas de la música de cámara barroca
Cedida

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este miércoles, 8 de octubre, a las 20.00 horas, el concierto inaugural del VII Festival Ateneo Barroco, que arrancará con una actuación de la Camerata Boccherini. El conjunto interpretará el programa “Sonata e Triosonata. Maestros del Barroco tardío”, una propuesta que recorre algunas de las obras más representativas del esplendor instrumental europeo del siglo XVIII.

El trío formado por Paolo Grazzi (oboe barroco), Massimo Spadano (violín) y Roberta Bucco (clave) dará vida a composiciones de Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel, Georg Philipp Telemann, Joseph Nicolas Pancrace Royer y de los hermanos Joan Baptista y Josep Pla, figuras que simbolizan el diálogo artístico entre Italia, Alemania y Cataluña durante el Barroco.

Un viaje musical por el Barroco europeo

El recital invita al público compostelano a sumergirse en el género de la Sonata y la Triosonata, dos de las formas más refinadas de la música de cámara barroca. Nacidas en Italia y difundidas por toda Europa a finales del siglo XVII, estas composiciones se convirtieron en un terreno de exploración y virtuosismo para los grandes compositores de la época.

La Camerata Boccherini propone un programa que transita desde el lirismo veneciano de Vivaldi hasta la elegancia germánica de Haendel y Telemann, culminando con una brillante pieza de los hermanos Pla, músicos catalanes que lograron tender puentes estilísticos entre las principales corrientes musicales del continente.

Una formación gallega con proyección internacional

Fundada en Galicia hace dos décadas por el violinista Massimo Spadano, concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Camerata Boccherini se ha consolidado como una de las agrupaciones más prestigiosas dedicadas a la interpretación historicista.

El concierto contará con la participación destacada de Paolo Grazzi, cofundador del reconocido Ensemble Zefiro y uno de los maestros del oboe barroco más reputados de Europa, y de la clavecinista Roberta Bucco, intérprete italiana de sólida trayectoria internacional.

El Festival Ateneo Barroco, impulsado por el Ateneo de Santiago, se ha convertido en una cita de referencia en el calendario cultural de la ciudad, acercando cada otoño al público compostelano las mejores interpretaciones de música antigua.

