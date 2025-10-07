La activista gallega Sandra Garrido regresa este martes a Santiago tras su deportación de Israel

La activista coruñesa, Sandra Garrido Europa Press

La activista y abogada gallega Sandra Garrido, afincada en Santiago de Compostela, llegará este martes a la capital gallega tras su deportación por parte de Israel junto a otros 26 integrantes de la Global Sumud Flotilla, la expedición humanitaria que pretendía llevar ayuda a Gaza y denunciar el bloqueo impuesto sobre el territorio.

El grupo aterrizó en la noche del lunes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a bordo de un avión militar del Ejército del Aire fletado por el Gobierno central desde Atenas. En el vuelo viajaban los miembros españoles de la flotilla que optaron por regresar a España con esta opción, así como ciudadanos de otros países de la Unión Europea.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que la aeronave partió de Grecia con aquellos activistas que habían sido previamente deportados por Israel, después de ser retenidos durante varios días.

Recepción en el aeropuerto

Los 27 integrantes fueron recibidos en Madrid por familiares, allegados y representantes políticos, entre ellos la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la diputada Alda Recas y la eurodiputada Irene Montero, en un ambiente marcado por gritos a favor de Palestina.

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, también integrante de la flotilla, agradeció el apoyo recibido y denunció que el grupo fue “secuestrado y encarcelado durante cinco días” por las autoridades israelíes. “No hemos podido cumplir nuestro objetivo de abrir un corredor humanitario y romper con el bloqueo criminal a Gaza”, lamentó.

Regreso a Galicia

En lo que respecta a los miembros gallegos de la flotilla, la familia de Sandra Garrido confirmó a la organización que la activista viajará este martes a Santiago, donde reside. Por su parte, el patrón de barco Manu López ya llegó a Vigo este lunes sobre las 20.00 horas, tras regresar en tren desde Madrid.

En total, 49 ciudadanos españoles formaban parte de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 personas fue deportado el domingo, mientras que los 28 restantes aterrizaron anoche en el vuelo militar fletado por el Ejecutivo español.