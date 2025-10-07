La activista gallega de la Flotilla, en camino a Santiago tras su deportación de Israel

La activista coruñesa, Sandra Garrido Europa Press

La activista y abogada coruñesa Sandra Garrido, afincada en Santiago de Compostela, llegará este miércoles a la capital gallega tras su deportación por parte de Israel junto a otros 26 integrantes de la Global Sumud Flotilla, la expedición humanitaria que pretendía llevar ayuda a Gaza y denunciar el bloqueo impuesto sobre el territorio.

Aunque inicialmente se preveía su llegada a lo largo de la jornada de este martes, fuentes cercanas a Garrido han confirmado a Diario de Compostela que finalmente regresará a su residencia el miércoles en tren. Concretamente, con una llegada prevista a las 20.00 horas a la estación Daniel Castelao.

La recepción oficial, al día siguiente

A pesar del gran impacto mediático que ha causado la situación de la activista, fuentes municipales también pudieron confirmar a este medio que no se valora ningún acto a su llegada inmediata.

Sin embargo, sí se prevé un acto presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, este jueves a las 13.00 horas, tan solo un rato después de que la abogada comparezca ante medios de comunicación en una rueda de prensa que tendrá lugar en la librería Lila de Lillith.

Llegada a España

El grupo completo aterrizó en la noche del lunes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a bordo de un avión militar del Ejército del Aire fletado por el Gobierno central desde Atenas. En el vuelo viajaban los miembros españoles de la flotilla que optaron por regresar a España con esta opción, así como ciudadanos de otros países de la Unión Europea.

Los 27 integrantes fueron recibidos en Madrid por familiares, allegados y representantes políticos, entre ellos la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la diputada Alda Recas y la eurodiputada Irene Montero, en un ambiente marcado por gritos a favor de Palestina.

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, también integrante de la flotilla, agradeció el apoyo recibido y denunció que el grupo fue “secuestrado y encarcelado durante cinco días” por las autoridades israelíes. “No hemos podido cumplir nuestro objetivo de abrir un corredor humanitario y romper con el bloqueo criminal a Gaza”, lamentó.

En total, 49 ciudadanos españoles formaban parte de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 personas fue deportado el domingo, mientras que los 28 restantes aterrizaron anoche en el vuelo militar fletado por el Ejecutivo español.