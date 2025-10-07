Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El pintor Joam Berride expone su obra expresionista en el Centro Empresarial del Tambre

La muestra Visionarios Enigma 2067 reúne una treintena de cuadros creados con acrílico y técnicas mixtas

Eladio Lois
Eladio Lois
07/10/2025 17:06
Una de las obras de Berride
Una de las obras de Berride
Cedida

El Centro Empresarial del Tambre acogerá desde este miércoles, 8 de octubre, la exposición “Visionarios Enigma 2067” del artista Joam Berride, una muestra organizada por la Asociación Área Empresarial del Tambre (AAET) que reúne una selección de sus principales series pictóricas. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas, y la exposición podrá visitarse hasta el 24 de octubre.

Joam Berride, en una foto de archivo
Joam Berride, en una foto de archivo
Cedida

Un viaje por el expresionismo contemporáneo

La muestra reúne alrededor de treinta obras realizadas en acrílico y técnicas mixtas, que reflejan la evolución artística de Berride a lo largo de distintas etapas creativas. Con un estilo expresionista y cercano en ocasiones a la abstracción, el pintor presenta una obra marcada por el color, la emoción y el simbolismo.

Cartel promocional del evento
Cartel promocional del evento
Cedida

Entre las series que se podrán contemplar destacan “Veleiros das Estrelas”, donde los protagonistas son las fantasías de veleros que navegan sin fin; “Refugee Camps”, centrada en los campos de refugiados del mundo; “Aprendendo a voar”, que explora el impulso y la libertad a través de los elementos aéreos; y la más reciente, “Visionarios”, en la que la abstracción domina la composición y surgen personajes que recorren el mundo capturando memoria y proyectando el futuro, como el protagonista de la obra O vendedor de castañas, imagen que anuncia la exposición.

Visitas y horarios

La exposición podrá visitarse hasta el 24 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, en las instalaciones del Centro Empresarial del Tambre. Desde la organización recomiendan avisar previamente de la visita en el teléfono 981 55 28 50.

Te puede interesar

Alfonso XIII y María Cristina

La Real Sociedad Económica de Santiago acoge una charla sobre Alfonso XIII y su madre María Cristina
Eladio González Lois
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago

¿Cómo se ve Compostela con el nuevo formato viral de Instagram?
Eladio González Lois
La activista coruñesa, Sandra Garrido

La activista gallega de la Flotilla, en camino a Santiago tras su deportación de Israel
Eladio González Lois
Presentación SiSONS 2025

SiSONS regresa a Santiago con catro días de música e encontros profesionais
Adriana Quesada