El pintor Joam Berride expone su obra expresionista en el Centro Empresarial del Tambre

Una de las obras de Berride Cedida

El Centro Empresarial del Tambre acogerá desde este miércoles, 8 de octubre, la exposición “Visionarios Enigma 2067” del artista Joam Berride, una muestra organizada por la Asociación Área Empresarial del Tambre (AAET) que reúne una selección de sus principales series pictóricas. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas, y la exposición podrá visitarse hasta el 24 de octubre.

Joam Berride, en una foto de archivo Cedida

Un viaje por el expresionismo contemporáneo

La muestra reúne alrededor de treinta obras realizadas en acrílico y técnicas mixtas, que reflejan la evolución artística de Berride a lo largo de distintas etapas creativas. Con un estilo expresionista y cercano en ocasiones a la abstracción, el pintor presenta una obra marcada por el color, la emoción y el simbolismo.

Cartel promocional del evento Cedida

Entre las series que se podrán contemplar destacan “Veleiros das Estrelas”, donde los protagonistas son las fantasías de veleros que navegan sin fin; “Refugee Camps”, centrada en los campos de refugiados del mundo; “Aprendendo a voar”, que explora el impulso y la libertad a través de los elementos aéreos; y la más reciente, “Visionarios”, en la que la abstracción domina la composición y surgen personajes que recorren el mundo capturando memoria y proyectando el futuro, como el protagonista de la obra O vendedor de castañas, imagen que anuncia la exposición.