El festival 'Galicia Ilusiona' transforma Santiago en la capital mundial de la magia

El Auditorio de Galicia se convirtió este fin de semana en un escenario de ensueño. Cinco funciones, distribuidas entre el sábado y el domingo, dieron forma al paso compostelano del Festival Mundial de Magia ‘Galicia Ilusiona’. Aunque las expectativas eran altas, la cita organizada por Pedro Bugarín y Dani Polo volvió a sorprender, demostrando por qué es uno de los eventos más destacados del circuito internacional del ilusionismo. A continuación, una crónica en vídeo que resume de la velada:

Bajo la batuta del carismático mago Murphy, que repitió como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, la gala combinó humor, complicidad y espectáculo. Con su estilo cercano y su talento para conectar con el público, Murphy arrancó carcajadas y aplausos desde el primer minuto. Su presencia en el escenario no solo sirvió de hilo conductor entre los números, sino que convirtió cada transición en un pequeño espectáculo propio.

Un viaje por la magia del mundo

El primero en aparecer fue el coreano Seimei, que presentó un acto inédito en España: una delicada fusión entre tradición oriental y efectos de alto impacto. Con una puesta en escena cuidada al milímetro y una sensibilidad poética poco habitual, su número fue una auténtica viaje al corazón del ilusionismo asiático, donde la estética y el misterio se entrelazan. El público, en silencio reverencial, rompió en aplausos al final de su actuación, consciente de haber presenciado algo irrepetible.

Tras él, la energía cambió de registro con la entrada del francés David Burlet, una estrella internacional de los malabares y la magia, con décadas de trayectoria en los principales teatros del mundo. Su número, de ritmo vertiginoso y precisión milimétrica, desafió los límites del control y el caos. En su espectáculo, un simple descuido podría ser fatal, y precisamente esa tensión —unida a su dominio absoluto de la técnica— convirtió su actuación en una de las más memorables de la jornada.

La revelación gallega

El turno del gallego Nacho Samena, campeón nacional de magia, fue uno de los momentos más esperados. Con una mezcla de ingenio, humor y frescura, presentó el número que lo llevó a la fama internacional y que le ha valido múltiples reconocimientos. Su propuesta, que combina destreza manual con un pulso escénico brillante, logró algo poco habitual: poner en pie a todo el Auditorio de Galicia. La ovación, larga y entusiasta, confirmó que Santiago tiene en Samena a uno de los grandes representantes de la nueva generación mágica.

Un cierre de película

Para el final, el festival reservó una joya escénica: la compañía catalana Mag Edgard, integrada por ocho artistas que transformaron el escenario en un universo cinematográfico. Su número, una sucesión de apariciones, desapariciones y levitaciones con una escenografía espectacular, transportó al público a un mundo donde la infancia y los sueños cobraron vida. Fue un cierre de gala en toda regla, con una energía visual que recordó a las grandes producciones y que dejó grabado en todos los espectadores un importante mensaje: nunca hay que perder al niño que todos llevamos dentro.

La magia como arte mayor El éxito de esta edición compostelana de ‘Galicia Ilusiona’ reafirma el crecimiento imparable del festival. En 2024 reunió a más de 15.000 espectadores en teatros y auditorios de todo el país, y este año la organización prevé alcanzar la cifra simbólica de 100.000 asistentes desde su creación. Un dato que no solo evidencia el tirón del evento, sino también la consolidación de la magia como un arte capaz de emocionar y convocar multitudes.

Para quien no haya podido asistir —o se haya quedado con ganas de más—, aún hay tiempo para dejarse hechizar. ‘Galicia Ilusiona’ seguirá su viaje por la comunidad, llevando su sortilegio de teatro en teatro, de ciudad en ciudad.

El hilo invisible de la ilusión hará parada el 9 de octubre en Ourense, el 10 en Pontevedra, los días 11 y 12 en Vigo, 16 y 17 en A Coruña y, por último, 18 y 19 en Ferrol. Allí, como en Santiago, volverá a encenderse la chispa del asombro. Porque la magia no se detiene: solo cambia de tarima, y Galicia entera se convierte en su gran escenario.