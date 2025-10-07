Mi cuenta

Santiago de Compostela

El escape room financiero 'Finexit' hace escala en Santiago para formar a estudiantes de FP

La iniciativa de la Cámara de Comercio de España y Fundación Mapfre enseña educación financiera a través del juego

Eladio Lois
07/10/2025 14:49
La "nave" de Finexit
Cedida

El CIFP Politécnico de Santiago acogió este martes la parada compostelana de Finexit, un innovador escape room educativo que recorre centros de Formación Profesional de toda España con un objetivo claro: mejorar la competencia financiera de los jóvenes.

La actividad, impulsada por la Cámara de Comercio de España y Fundación Mapfre, cuenta con la colaboración de la Cámara de Santiago de Compostela y la cofinanciación de la Unión Europea. Esta tercera edición de la ruta recorrerá 150 centros educativos de 110 ciudades durante el curso 2025-26, con la participación prevista de más de 8.000 estudiantes.

Aprender finanzas resolviendo un misterio

Finexit transforma la educación financiera en un reto lúdico. Los participantes se adentran en una “nave espacial” donde deben rescatar a Erica Midas, una empresaria ficticia atrapada en Marte. Para lograrlo, los equipos deben superar pruebas relacionadas con conceptos económicos y empresariales: interpretar balances, identificar pólizas, realizar cambios de divisas o analizar el retorno de inversión.

Interior de las instalaciones
Cedida

Durante la experiencia, los estudiantes también trabajan habilidades transversales como la planificación estratégica o la organización empresarial, a través de herramientas como el DAFO o los organigramas corporativos.

Una experiencia con sello compostelano

En la jornada celebrada en Santiago participaron Sandra Becerra, responsable del Departamento de Creación de Empresas y del Vivero de Empresas de la Cámara de Santiago, y José Constantino Bargo Quintáns, representante de Fundación Mapfre en la ciudad. Ambos destacaron la importancia de formar a las nuevas generaciones en cultura financiera desde un enfoque participativo.

Tras su paso por Compostela, Finexit continuará su ruta por Pontevedra, Ourense y Lugo, completando su recorrido por Galicia antes de continuar por otras comunidades.

