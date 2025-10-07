El Consello da Cultura Galega y la USC lanzan un nuevo ‘Proxector’ sobre la investigación química aplicada al desarrollo industrial

Coincidiendo con la víspera del Día da Ciencia en Galicia, el nuevo monográfico lleva por título ‘A investigación química aplicada ao desenvolvemento industrial’ Cedida

El Consello da Cultura Galega y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han publicado una nueva entrega de ‘Proxector’, la iniciativa conjunta con la que ambas instituciones buscan acercar a la ciudadanía gallega recursos didácticos de calidad en lengua gallega.

Coincidiendo con la víspera del Día da Ciencia en Galicia, el nuevo monográfico lleva por título ‘A investigación química aplicada ao desenvolvemento industrial’, y pone el foco en la contribución de la química a la innovación tecnológica y al progreso económico sostenible.

Un homenaje a Fernando Calvet i Prats

Esta entrega se inspira en la figura de Fernando Calvet i Prats (1903-1988), científico escogido este año por la Real Academia Galega de Ciencias como Científico Galego 2025.

Fernando Calvet, pionero de la industria farmacéutica en Galicia RAGC

Calvet fue pionero de la bioquímica moderna en España e impulsor de la química orgánica en Galicia, además de ser uno de los primeros investigadores en aplicar los avances químicos al desarrollo industrial del país.