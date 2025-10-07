El Consello da Cultura Galega y la USC lanzan un nuevo ‘Proxector’ sobre la investigación química aplicada al desarrollo industrial
La iniciativa acerca recursos didácticos en gallego para divulgar la ciencia entre la ciudadanía
El Consello da Cultura Galega y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han publicado una nueva entrega de ‘Proxector’, la iniciativa conjunta con la que ambas instituciones buscan acercar a la ciudadanía gallega recursos didácticos de calidad en lengua gallega.
Coincidiendo con la víspera del Día da Ciencia en Galicia, el nuevo monográfico lleva por título ‘A investigación química aplicada ao desenvolvemento industrial’, y pone el foco en la contribución de la química a la innovación tecnológica y al progreso económico sostenible.
Un homenaje a Fernando Calvet i Prats
Esta entrega se inspira en la figura de Fernando Calvet i Prats (1903-1988), científico escogido este año por la Real Academia Galega de Ciencias como Científico Galego 2025.
Calvet fue pionero de la bioquímica moderna en España e impulsor de la química orgánica en Galicia, además de ser uno de los primeros investigadores en aplicar los avances químicos al desarrollo industrial del país.