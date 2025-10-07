Santiago de Compostela
¿Cómo se ve Compostela con el nuevo formato viral de Instagram?
Así se ve la capital gallega en versión 'ultrawide'
Instagram ha estrenado un nuevo formato ultrapanorámico que ya se ha convertido en tendencia, y Santiago de Compostela no ha tardado en sumarse a esta moda visual. Con esta nueva herramienta, las imágenes y vídeos adoptan una proporción mucho más ancha, ofreciendo una mirada diferente y envolvente de la ciudad.
En este formato, la lluvia compostelana, la piedra mojada y las luces reflejadas en el suelo se transforman en una composición casi cinematográfica. El casco histórico y la zona nova se conectan en un mismo plano, mostrando una Compostela que parece extenderse más allá de sus límites. A continuación, un vídeo en el que se muestra el resultado de combinar la relación de aspecto 'ultrawide' y la esencia de la tierra del Apóstol: