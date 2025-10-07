Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

¿Cómo se ve Compostela con el nuevo formato viral de Instagram?

Así se ve la capital gallega en versión 'ultrawide'

Eladio Lois
Eladio Lois
07/10/2025 19:14
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago
Cedida

Instagram ha estrenado un nuevo formato ultrapanorámico que ya se ha convertido en tendencia, y Santiago de Compostela no ha tardado en sumarse a esta moda visual. Con esta nueva herramienta, las imágenes y vídeos adoptan una proporción mucho más ancha, ofreciendo una mirada diferente y envolvente de la ciudad.

En este formato, la lluvia compostelana, la piedra mojada y las luces reflejadas en el suelo se transforman en una composición casi cinematográfica. El casco histórico y la zona nova se conectan en un mismo plano, mostrando una Compostela que parece extenderse más allá de sus límites. A continuación, un vídeo en el que se muestra el resultado de combinar la relación de aspecto 'ultrawide' y la esencia de la tierra del Apóstol: 

Te puede interesar

Alfonso XIII y María Cristina

La Real Sociedad Económica de Santiago acoge una charla sobre Alfonso XIII y su madre María Cristina
Eladio González Lois
Una de las obras de Berride

El pintor Joam Berride expone su obra expresionista en el Centro Empresarial del Tambre
Eladio González Lois
La activista coruñesa, Sandra Garrido

La activista gallega de la Flotilla, en camino a Santiago tras su deportación de Israel
Eladio González Lois
Presentación SiSONS 2025

SiSONS regresa a Santiago con catro días de música e encontros profesionais
Adriana Quesada