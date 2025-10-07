La Cátedra Camelia forma en Santiago al personal sanitario gallego en el uso de la Inteligencia Artificial

Una de las clases impartidas en la Cátedra Camelia Cedida

La Cátedra USC-Plexus en Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión (Camelia) ha impulsado en Santiago de Compostela un programa pionero de formación dirigido a profesionales del sistema sanitario gallego, con el objetivo de fomentar el uso riguroso, ético y fundamentado de la Inteligencia Artificial (IA) en la práctica clínica.

La iniciativa, organizada en colaboración con la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) y PM4Gov, se desarrolló durante el mes de septiembre a través de cuatro jornadas formativas celebradas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Formación práctica y visión ética

El director de la Cátedra Camelia y del CiTIUS, Senén Barro Ameneiro, destacó que el objetivo de este programa es “contribuir a que el personal sanitario pueda acercarse a una tecnología que ya forma parte del presente de la medicina y que lo hará aún más en su futuro”. Subrayó, además, que formar en IA a quienes trabajan en los servicios de salud es esencial para garantizar su uso “con conocimiento, rigor científico y una visión ética que ponga siempre al paciente en el centro”.

Durante las sesiones participaron directivos, personal técnico, de gestión y clínico de diferentes áreas del sistema sanitario. El programa combinó teoría y práctica para ofrecer una visión completa sobre el potencial de la IA en la atención sanitaria y en la optimización de los servicios públicos.

De la teoría a los casos reales

La primera jornada se centró en los fundamentos de la IA y el aprendizaje automático, mientras que la segunda abordó la gestión de espacios de datos en salud y la legislación vigente en Galicia. La tercera sesión exploró el marco regulador y los retos éticos asociados al uso de la IA en medicina.

En la jornada final, los asistentes pudieron conocer casos reales de aplicación de la inteligencia artificial en radiología de urgencias, análisis de imágenes médicas con aprendizaje profundo, cardiología, atención primaria y diagnóstico clínico, así como ejemplos del uso de modelos generativos de lenguaje natural en entornos médicos.

Colaboración y financiación europea

El curso contó con la participación de investigadores del CiTIUS y miembros de la Cátedra Camelia, junto con profesionales de ACIS, PM4Gov y del sistema sanitario gallego, quienes compartieron experiencias y resultados de proyectos ya implantados.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del proyecto Cátedras ENIA del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.