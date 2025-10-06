Santiago acoge el I Salón de Minerales, Fósiles y Joyería en el Outlet Área Central

Fotografía de archivo de una exposición de minerales Cedida

El Outlet Área Central acoge desde este viernes y hasta el domingo 5 de octubre la primera edición del Salón de Minerales, Fósiles y Joyería, un nuevo evento que promete acercar al público compostelano la belleza y el valor natural de miles de piezas procedentes de todo el mundo.

La cita, organizada como un anticipo de la tradicional Feria de Minerales de Santiago, que cada mes de marzo llena Área Central desde hace más de una década, busca ofrecer una experiencia complementaria a los aficionados a la geología, la paleontología y la joyería artesanal.

Piezas únicas de todo el mundo

En esta primera edición participan expositores de España y Portugal, que ponen a la venta una amplia variedad de minerales, fósiles y gemas naturales. Entre las piezas más destacadas figuran ejemplares procedentes de la mina de Panasqueira (Portugal), así como de Marruecos y Namibia, tres de los enclaves más reconocidos internacionalmente por la calidad y singularidad de sus materiales.

Un recorrido educativo y sensorial

Además de la vertiente comercial, el salón incorpora una demostración de minerales fluorescentes, un espectáculo visual que permite apreciar cómo algunos materiales naturales emiten luz bajo radiación ultravioleta, creando un efecto hipnótico que fascina tanto a los más pequeños como a los expertos.

El evento permanecerá abierto de 10.00 a 21.00 horas en la esquina azul del Área Central, con acceso libre para todos los visitantes.