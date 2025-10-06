O PP acusa ao goberno de Santiago de “sementar o caos” nos centros socioculturais
José Ramón de la Fuente pide o cesamento do concelleiro responsable e esixe á alcaldesa que asuma directamente a xestión do servizo
O Partido Popular de Santiago denunciou este luns o “caos” na rede de Centros Socioculturais da cidade e responsabilizou ao goberno municipal do BNG e Compostela Aberta do “deterioro progresivo” dos servizos que ofrecen estas instalacións.
O concelleiro popular José Ramón de la Fuente asegurou que “esta semana deberían ter comezado moitas das actividades habituais da rede, pero en gran parte non se realizaron porque os monitores non se presentaron a dirixilas”. Segundo o edil, “a xestión deste departamento non pode ser máis catastrófica” e a situación actual “é outro capítulo de despropósitos ao que nos ten acostumados o goberno local”.
Actividades suspendidas e falta de comunicación
De la Fuente explicou que a falta de persoal está a provocar suspensións masivas de actividades xa programadas e pagadas polos usuarios. “En moitos locais e na maior parte das actividades se está a producir esta circunstancia por falta de monitores dispostos a prestar servizo”, indicou.
O popular denunciou tamén a falta de información aos veciños afectados, que acudiron aos centros “sen recibir aviso previo” da cancelación das clases. “A maioría atopáronse sen monitor e sen explicacións, porque nin sequera os traballadores das instalacións sabían o que estaba pasando”, engadiu.
Críticas á falta de planificación
O edil recordou que o PP leva “desde 2023 advertindo que os contratos non están adecuadamente dimensionados ás necesidades actuais, tanto desde un punto de vista técnico como económico”, o que, segundo afirmou, derivou nunha “falla de calidade do servizo e nunha situación laboral insostible”. De la Fuente insistiu en que o grupo popular demandou “insistentemente” a licitación dun novo contrato que garantise tanto as condicións dos traballadores como as necesidades dos usuarios, pero que o executivo municipal “optou por prorrogar os contratos en vez de buscar solucións”.
Ante esta situación, o concelleiro popular instou á alcaldesa a cesar ao concelleiro de Centros Socioculturais e a asumir persoalmente a xestión do departamento “para garantir o normal desenvolvemento das actividades programadas e xa pagadas polos usuarios”.
O PP reclama tamén que o Concello devolva as cantidades cobradas ás persoas que non recibiron as clases e que licite de inmediato os novos contratos para evitar que se repitan situacións similares.