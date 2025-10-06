Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Pazo de San Roque acollerá este martes a presentación do IV Premio de Novela Galicia Rural

O acto, que terá lugar ás 11.00 horas, contará coa presenza de representantes da Xunta, do Concello de San Xoán de Río, da Editorial Galaxia e do escritor Óscar Reboiras

Eladio Lois
Eladio Lois
06/10/2025 16:27
Pazo de San Roque de Santiago
Pazo de San Roque de Santiago
Concello de Santiago

O Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela, será este martes 7 de outubro o escenario da presentación da cuarta edición do Premio de Novela Galicia Rural, unha convocatoria que busca recoñecer e difundir obras literarias que retraten o mundo rural galego e a súa transformación contemporánea.

O acto dará comezo ás 11.00 horas e contará coa participación de Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua; Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río; Marcos Calveiro, director de edicións de Editorial Galaxia; e o escritor Óscar Reboiras, gañador do II Premio de Novela Galicia Rural coa obra A agonía das folerpas.

Un galardón que pon en valor a identidade rural galega

O Premio de Novela Galicia Rural consolidouse nos últimos anos como unha das iniciativas máis relevantes para a promoción da literatura en galego e a reivindicación da memoria e a identidade das aldeas galegas.

Impulsado polo Concello de San Xoán de Río en colaboración coa Secretaría Xeral da Lingua e Editorial Galaxia, o certame procura dar voz ás historias ambientadas no rural e ofrecer un espazo de difusión a novas e novos autores que aborden este ámbito con sensibilidade e autenticidade.

